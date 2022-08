Σουηδία: Υπό έλεγχο η φωτιά σε πλοίο με 300 επιβαίνοντες - Έχει αρχίσει να εκκενώνεται - Δείτε φωτογραφία

Μεγάλη επιχείρηση διάσωσης είναι σε εξέλιξη ανοικτά των σουηδικών ακτών, έπειτα από μια πυρκαγιά, που προς το παρόν είναι "υπό έλεγχο", σε ένα οχηματαγωγό με 300 επιβαίνοντες, ανακοίνωσαν οι λιμενικές αρχές και η ναυτιλιακή εταιρία στην οποία ανήκει το πλοίο.

Η φωτιά, που φαίνεται πως ξεκίνησε από ένα φορτηγό-ψυγείο, ξέσπασε στο γκαράζ του Stena Scandica, το οποίο εκτελούσε δρομολόγιο από τη Σουηδία στη Λετονία.

"Η πυρκαγιά έχει τεθεί υπό έλεγχο", δήλωσε στο AFP η Λίζα Μιόρνινγκ, εκπρόσωπος των σουηδικών λιμενικών αρχών.

"Είναι μια περιορισμένη φωτιά, που επικεντρώνεται γύρω από ένα φορτηγό-ψυγείο στο γκαράζ", δήλωσε στο AFP ο Στέφαν Έλφστρομ, εκπρόσωπος της εταιρίας που εκμεταλλεύεται το πλοίο. "Φαίνεται πως η φωτιά ξεκίνησε από το φορτηγό", είπε.

Τρία ελικόπτερα και επτά σκάφη έχουν σταλεί στο σημείο. Περίπου 240 επιβάτες βρίσκονται πάνω στο πλοίο, με 50 έως 60 μέλη πληρώματος.

Δεν υπάρχουν πληροφορίες για τραυματισμούς προς το παρόν, έπειτα από συναγερμό που σήμανε γύρω στις 12:30 τοπική ώρα (13:30 ώρα Ελλάδας).

"Είναι κυρίως καπνός, και η ποσότητα του καπνού έχει μειωθεί σημαντικά", σύμφωνα με τον Έλφστρομ.

Το Stena Scandica βρίσκεται ανοικτά του νησιού Γκότσκα Σάντον, νοτιοανατολικά των σουηδικών αρχών. Πραγματοποιούσε το δρομολόγιο από το Νίνασαμν κοντά στη Στοκχόλμη προς το Βέντσπιλς στη Λετονία, σύμφωνα με τη Stena Line.

