Γαλλία: Αίσιο τέλος με τον παίκτη της Νις που απειλούσε να πηδήξει από γέφυρα

Το θρίλερ με τον Αλεσίς Μπεκά Μπεκά της Νις, που απειλούσε να πηδήξει από γέφυρα, είχε αίσιο τέλος.



Ο 22χρονος Γάλλος μέσος καθόταν για ώρες πάνω σε γέφυρα απειλώντας να πηδήξει από ύψους περίπου 10 μέτρων, διότι, σύμφωνα με πληροφορίες, χώρισε με την κοπέλα του.

Μετά από διαπραγματεύσεις που κράτησαν πολλή ώρα, ο νεαρός άσος πείστηκε να μην βάλει τέλος στη ζωή του. Χάρη στην έγκαιρη και συντονισμένη επέμβαση αστυνομικών, πυροσβεστών και ανθρώπων της Νις, κατέβηκε από το σημείο και είναι ασφαλής.



Ο Μπεκά Μπεκά διακομίστηκε σε κλινική και θα του παρασχεθεί ιατρική και ψυχολογική φροντίδα. Η Νις ματαίωσε όλες τις δραστηριότητες που είχαν προγραμματιστεί για την Παρασκευή.



Ο Γάλλος διεθνής με τις μικρές εθνικές ομάδες της χώρας αναδείχθηκε από τος ακαδημίες της Καέν και είχε αγωνιστεί στην πρώτη ομάδα, τη Λοκομοτίβ Μόσχας και από το 2022 ήταν στην ομάδα της Νίκαιας. Την περασμένη περίοδο είχε 24 συμμετοχές και 1 γκολ, ενώ φέτος δεν είχε χρησιμοποιηθεί ως τώρα.

🚨🚨🚨 Alexis Beka Beka has been safely taken by emergency services and is now out of danger. Video was taken around 20 minutes ago.



