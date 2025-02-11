Ο φερόμενος ως δράστης της χειρότερης ένοπλης επίθεσης που έχει σημειωθεί ποτέ στη Σουηδία πυροβόλησε περισσότερες από 50 φορές και ζούσε απομονωμένος αρκετά χρόνια, ανακοίνωσε σήμερα η αστυνομία, μια εβδομάδα μετά την τραγωδία που συγκλόνισε τη χώρα.

Την περασμένη Τρίτη, ένας 35χρονος - ο οποίος ταυτοποιήθηκε ως Ρίκαρντ Άντερσον από τα σουηδικά μέσα ενημέρωσης - μπήκε σε ένα κέντρο εκπαίδευσης νεαρών ενηλίκων στο Ερεμπρό, 200 χλμ. δυτικά της Στοκχόλμης, και άνοιξε πυρ σκοτώνοντας 10 ανθρώπους προτού στρέψει - κατά τα φαινόμενα - το όπλο προς τον εαυτό του.

Περιγράφεται ως ένας άνεργος, απομονωμένος, που έπασχε από ψυχολογικά προβλήματα. Ο άνδρας πιστεύεται ότι ενήργησε μόνος του. Έριξε περισσότερους από 50 πυροβολισμούς, διευκρίνισε η αστυνομία σε ανακοίνωση, επιβεβαιώνοντας ότι κατέσχεσε τέσσερα όπλα: τρία στον τόπο της επίθεσης (καθώς και πυρομαχικά) και ένα στην κατοικία του δράστη.

Ο Άντερσον είχε αγοράσει πυρομαχικά και καπνογόνες χειροβομβίδες λίγο πριν εξαπολύσει την επίθεση. Ζούσε απομονωμένος στο διαμέρισμά του από το 2016, "με λίγες επαφές με άλλα άτομα", ενώ δεν είναι γνωστό ακόμη πώς αλληλεπιδρούσε με τον ψηφιακό κόσμο, δήλωσε η αστυνομία.

Είχε εγγραφεί στο σχολείο δύο φορές, το 2013 και μεταξύ 2019 και 2021. Μια εβδομάδα μετά το μακελειό, η αστυνομία προσπαθεί ακόμη να καταλάβει τα κίνητρά του, αλλά φαίνεται ότι τα θύματα του, που διέμεναν όλα στο Ερεμπρό, επιλέχθηκαν τυχαία. Πρόκειται για επτά γυναίκες και τρεις άνδρες ηλικίας από 28 έως 68 ετών, ορισμένοι ήταν σπουδαστές, άλλοι δάσκαλοι.

Η αστυνομία δεν αποκάλυψε την εθνικότητά τους, αλλά σύμφωνα με το τηλεοπτικό δίκτυο SVT, στην πλειονότητά τους ήταν αλλοδαποί.

"Προέρχονταν από διαφορετικά μέρη του κόσμου και είχαν διαφορετικά όνειρα", σχολίασε ο πρωθυπουργός Ουλφ Κρίστερσον σε ομιλία του την Κυριακή. Ο Κρίστερσον κάλεσε να μην γίνονται εικασίες για τα κίνητρα του δράστη, υπογραμμίζοντας παράλληλα ότι καταλαβαίνει τις ανησυχίες των "ανθρώπων ξένης καταγωγής".

Η πρεσβεία της Συρίας στη Στοκχόλμη εξέφρασε τα συλλυπητήριά της σε δυο συριακές οικογένειες, χωρίς να δημοσιοποιήσει περισσότερα στοιχεία. Το υπουργείο Εξωτερικών της Βοσνίας δήλωσε ότι ένας πολίτης του ήταν μεταξύ των νεκρών και ένας άλλος είχε τραυματιστεί.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

