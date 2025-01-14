Ρωσία: Έχουμε και εμείς ανάγκη τη Γροιλανδία 

Ο Ντόναλντ Τραμπ άνοιξε την... όρεξη των Ρώσων για τη Γροιλανδία, και όχι μόνο όπως φαίνεται.

Η Ρωσία θα πρέπει να συνάψει συμφωνία με τον επερχόμενο πρόεδρο των Ηνωμένων Πολιτειών, εάν πετύχει τις φιλοδοξίες του να αποκτήσουν οι ΗΠΑ τη Γροιλανδία, δήλωσε Ρώσος πολιτικός και προπαγανδιστής του Κρεμλίνου στην κρατική τηλεόραση.



«Χρειαζόμαστε τη Γροιλανδία, χωρίς πλάκα… Τουλάχιστον, θα μπορούσαμε να κάνουμε μια συμφωνία με τον Τραμπ και να χωρίσουμε τη Γροιλανδία σε δύο κομμάτια» υποστήριξε μάλιστα.



«Θα μπορούσαμε να κάνουμε συμφωνία με τον Τραμπ» δήλωσε χαρακτηριστικά ο Ρώσος βουλευτής, και στενός σύμμαχος του προέδρου της Ρωσίας Βλαντίμιρ Πούτιν, Αντρέι Γκουρουλιόφ «Είναι σαφές ότι η Δανία δεν θα είναι ποτέ ξανά εκεί» ισχυρίστηκε, ο βουλευτής της ρωσικής Δούμας.



«Το (αρχιπέλαγος) Σβάλμπαρντ (βλέπε χάρτη) είναι επίσης εξαιρετικά σημαντικό για εμάς. Θα είναι (εκεί) μερικές πολύ ωραίες (ρωσικές) βάσεις» σημείωσε μάλιστα ο Ρώσος νομοθέτης.



Σημειώνεται ότι το αρχιπέλαγος Σβάλμπαρντ απαρτίζεται από μια ομάδα έντεκα κύριων νησιών και αποτελεί το βορειότερο κομμάτι του Βασιλείου της Νορβηγίας, σύμφωνα με συνθήκη του 1925.



Ο Αντρέι Γκουρουλιόφ, πρώην στρατιωτικός διοικητής, έκανε τα σχόλια κατά τη διάρκεια εμφάνισης στο κρατικό τηλεοπτικό κανάλι Russia-1, όπου μίλησε με τον οικοδεσπότη της εκπομπής, προπαγανδιστή του Πούτιν Βλαντιμίρ Σολοβιόφ.

Μιλώντας για τη Γροιλανδία, την οποία ο Τραμπ έχει απειλήσει να προσαρτήσει, ο Ρώσος ΥΠΕΞ Σεργκέι Λαβρόφ τόνισε ότι είναι απαραίτητο να «ακούσουμε τους Γροιλανδούς». Οι ρωσικές αρχές, δήλωσε ο Ρώσος αξιωματούχος, «άκουσαν τους κατοίκους της Κριμαίας, του Ντονμπάς», αναφερόμενος στην ουκρανική χερσόνησο που προσάρτησε η Μόσχα το 2014 και την περιοχή της ανατολικής Ουκρανίας που η Ρωσία κατέχει εν μέρει και την προσάρτηση της οποίας διεκδικεί.

