Ο ηγέτης της ολλανδικής ακροδεξιάς Γκέερτ Βίλντερς απείλησε σήμερα ότι θα ρίξει τον εύθραυστο κυβερνητικό συνασπισμό αν δεν ικανοποιηθούν «εντός εβδομάδων» τα αυστηρά αιτήματά του για τη μετανάστευση.

Μετά τη νίκη του στις βουλευτικές εκλογές του Νοεμβρίου 2023, το ακροδεξιό Κόμμα της Ελευθερίας (PVV) διαθέτει τον μεγαλύτερο αριθμό βουλευτών στον ολλανδικό κυβερνητικό συνασπισμό και αν το κόμμα αποχωρήσει από αυτόν ενδέχεται να προκληθεί πολιτική κρίση και η χώρα να οδηγηθεί σε νέες εκλογές.

«Η υπομονή μας είναι τώρα στο τέλος. Οι ψηφοφόροι που έφεραν το PVV πρώτο κόμμα έχουν το δικαίωμα σε μια κυβέρνηση που τηρεί τις δεσμεύσεις της», δήλωσε ο Βίλντερς σε μια βιαστικά προγραμματισμένη συνέντευξη Τύπου.

Ο ηγέτης του PVV παρουσίασε ένα σχέδιο δέκα μέτρων τα οποία, σύμφωνα με τον ίδιο, πρέπει να εφαρμοστούν «εντός λίγων εβδομάδων το πολύ».

Στα μέτρα περιλαμβάνονται το κλείσιμο των συνόρων για τους αιτούντες άσυλο, ενίσχυση των συνοριακών ελέγχων και απέλαση ατόμων με διπλή υπηκοότητα που έχουν καταδικαστεί για κάποιο έγκλημα.

«Ας σταματήσουμε να ανοίγουμε κέντρα ασύλου. Ας τα κλείσουμε», απαίτησε ο λαϊκιστής ακροδεξιός.

«Δεκάδες χιλιάδες Σύροι θα πρέπει να επιστρέψουν στη χώρα τους. Και αν, ως ξένοι, υπερβείτε σοβαρά τα όρια και συμπεριφερθείτε άσχημα, πρέπει να φύγετε τη χώρα», συνέχισε ο Βίλντερς. Αν, κατά την άποψή του, οι αλλαγές δεν είναι επαρκείς ή αν δεν αλλάξει τίποτα, «τότε θα αποχωρήσουμε», προειδοποίησε.

Ο Βίλντερς αναγνώρισε ότι η πλήρης εφαρμογή ορισμένων μέτρων θα διαρκέσει περισσότερο από μερικές εβδομάδες, αλλά παρόλα αυτά ζήτησε να ληφθούν οι απαραίτητες αποφάσεις το συντομότερο δυνατό.

Ο ακροδεξιός ηγέτης έχει απειλήσει και άλλες φορές να αποσύρει το κόμμα του από τον κυβερνητικό συνασπισμό, αλλά η κυβέρνηση με επικεφαλής τον πρωθυπουργό Ντικ Σχόοφ έχει μέχρι στιγμής επιβιώσει.

Στις εκλογές, το PVV κέρδισε 37 έδρες στο κοινοβούλιο των 150 εδρών, καθιστώντας το μακράν το μεγαλύτερο κόμμα στον συνασπισμό.

Πρόσφατες δημοσκοπήσεις δείχνουν ότι η υποστήριξη στο PVV καταγράφει πτώση. Ωστόσο, εξακολουθεί να είναι ένα από τα τρία κύρια κόμματα, μαζί με το φιλελεύθερο VVD και το αριστερό κόμμα Εργατικών/Πρασίνων.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

