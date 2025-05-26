Το FBI ξεκινά νέα έρευνα για την υπόθεση της κοκαΐνης που εντοπίστηκε στον Λευκό Οίκο επί προεδρίας Τζο Μπάιντεν το 2023.

Ο αναπληρωτής διευθυντής του FBI, Νταν Μποντζίνο, δήλωσε ότι έχει ζητήσει να ενημερώνεται κάθε εβδομάδα για την πρόοδο της υπόθεσης.

Παράλληλα, ανακοίνωσε ότι το FBI θα ξεκινήσει εκ νέου την έρευνα για τη διαρροή του προσχεδίου της απόφασης του Ανώτατου Δικαστηρίου που ανέτρεπε την υπόθεση Roe v. Wade το 2022.

Ο εντοπισμός μίας μικρής σακούλας με κοκαΐνη σε ντουλάπι κοντά στη Δυτική Πτέρυγα δύο χρόνια πριν, πυροδότησε πλήθος θεωριών για την ταυτότητα του ιδιοκτήτη.

Ο Ντόναλντ Τραμπ υποστήριξε ότι είναι απίθανο τα ναρκωτικά να ανήκουν σε οποιονδήποτε άλλον πέρα από τον Τζο Μπάιντεν και τον γιο του, Χάντερ.

Η οικογένεια Μπάιντεν απουσίαζε από την Ουάσινγκτον εκείνη την περίοδο, ενώ ο εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου χαρακτήρισε τις κατηγορίες «εξαιρετικά ανεύθυνες».

Η δημοσίευση στο Politico στις 2 Μαΐου 2022 της απόφασης του Ανώτατου Δικαστηρίου που έθεσε τέλος στο συνταγματικά κατοχυρωμένο δικαίωμα στην άμβλωση, προκάλεσε σφοδρή καταδίκη από τον Ντόναλντ Τραμπ.

Ο Τραμπ είχε επικρίνει τη διαρροή και απαίτησε να φυλακιστούν οι δημοσιογράφοι που την αποκάλυψαν μέχρι να αποκαλύψουν την πηγή τους.

Προηγούμενες έρευνες για τις δύο υποθέσεις από τις Μυστικές Υπηρεσίες και το Ανώτατο Δικαστήριο αντίστοιχα ολοκληρώθηκαν χωρίς να εντοπιστεί ποιος ευθύνεται είτε για την κοκαΐνη στον Λευκό Οίκο είτε για τη διαρροή της απόφασης.

Ο Νταν Μποντζίνο είχε αναφέρει στο παρελθόν ότι βρίσκεται σε επαφή με πληροφοριοδότες, οι οποίοι του εξέφρασαν υποψίες ότι τα στοιχεία από τη σακούλα με την κοκαΐνη θα μπορούσαν να σχετίζονται με άτομο από τον στενό κύκλο του προέδρου Μπάιντεν.

Τη Δευτέρα, ο Μποντζίνο ανακοίνωσε επίσης την ενίσχυση των πόρων για την έρευνα του FBI σχετικά με την τοποθέτηση αυτοσχέδιων εκρηκτικών μηχανισμών στα γραφεία της Εθνικής Επιτροπής των Δημοκρατικών και των Ρεπουμπλικανών στην Ουάσινγκτον.

Οι βόμβες, που αργότερα εξουδετερώθηκαν, είχαν τοποθετηθεί το βράδυ πριν από την εισβολή υποστηρικτών του Τραμπ στο Καπιτώλιο, στην αποτυχημένη προσπάθεια να εμποδίσουν την επικύρωση της νίκης του Τζο Μπάιντεν στις προεδρικές εκλογές του 2020 από το Κογκρέσο.



Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.