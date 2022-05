Η υπουργός Εξωτερικών της Σουηδίας Αν Λίντε υπέγραψε την Τρίτη το πρωί την αίτηση με την οποία δηλώνεται ότι η χώρα επιθυμεί να ενταχθεί στο ΝΑΤΟ.



Η κίνηση σηματοδοτεί το επίσημο βήμα της Στοκχόλμης προς την ένταξη στη στρατιωτική συμμαχία - τερματίζοντας έτσι δεκαετίες στρατιωτικής ουδετερότητας - καθώς η εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία πυροδότησε μια δραματική αλλαγή στην ευρωπαϊκή ασφάλεια και γεωπολιτική σκακιέρα.



«Το αισθάνεσαι σαν κάτι πολύ μεγάλο, πολύ σοβαρό, και είναι σαν να καταλήξαμε σε ένα συμπέρασμα που είναι το καλύτερο για τη Σουηδία», είπε η Λίντε.

