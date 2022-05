Έμμεση απάντηση στον Ταγίπ Ερντογάν έδωσε σήμερα Παρασκευή η υπουργός Εξωτερικών της Σουηδίας Αν Λίντε κάνοντας λόγο για «παραπληροφόρηση» στις αναφορές του ότι η Σουηδία στηρίζει το Εργατικό Κόμμα του Κουρδιστάν (PKK).

Η Άγκυρα απειλεί να εμποδίσει την ένταξη της Σουηδίας και της Φινλανδίας στη συμμαχία μετά το αίτημα που υπέβαλαν αυτή την εβδομάδα για να ενταχθούν.

«Λόγω της ευρέως διαδεδομένης παραπληρoφόρησης για τη Σουηδία και το PKK, θα θέλαμε να υπενθυμίσουμε ότι η σουηδική κυβέρνηση του Ούλοφ Πάλμε ήταν η πρώτη μετά την Τουρκία που κατέταξε το PKK ως τρομοκρατική οργάνωση ήδη από το 1984», έγραψε στο Twitter η υπουργός Εξωτερικών Αν Λίντε.



«Η ΕΕ ακολούθησε το 2002 όταν η Αν Λίντε ήταν υπουργός Εξωτερικών. Η θέση αυτή παραμένει αναλλοίωτη», τόνισε.

Ο Τούρκος πρόεδρος Ταγίπ Ερντογάν δήλωσε χθες, Πέμπτη, πως η Σουηδία και η Φινλανδία φιλοξενούν και χρηματοδοτούν «τρομοκράτες», επαναλαμβάνοντας την κατηγορία της Άγκυρας πως οι δύο χώρες υποστηρίζουν οργανώσεις που η Τουρκία θεωρεί τρομοκρατικές, συγκεκριμένα το PKK και την πολιτοφυλακή YPG των Κούρδων της Συρίας.

Due to the vastly spread #disinformation about 🇸🇪 and PKK, we would like to recall that the 🇸🇪 Government of Olof Palme was first after 🇹🇷 to list PKK as a terrorist organization, already in 1984. EU followed suit 2002, when Anna Lindh was 🇸🇪 FM. This position remains unchanged.