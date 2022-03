Ολόκληρα χιλιόμετρα έχει περπατήσει ήδη ο γνωστός ηθοποιός Σον Πεν στην προσπάθειά του να φτάσει στα πολωνικά σύνορα και να φύγει από την Ουκρανία, όπου βρέθηκε εν μέσω ρωσικής εισβολης για τα γυρίσματα ντοκιμαντέρ.

Όπως ενημέρωσε ο ίδιος, κατευθύνεται με δύο ακόμα συναδέλφους του προς τα πολωνικά σύνορα αφού πρώτα παράτησαν το αυτοκίνητό τους στην άκρη του δρόμου.

Περιγράφει πως σε αυτή τη διαδρομή σχεδόν όλα τα αυτοκίνητα που συναντούν μεταφέρουν γυναικόπαιδα χωρίς σχεδόν καθόλου αποσκευές.

Myself & two colleagues walked miles to the Polish border after abandoning our car on the side of the road. Almost all the cars in this photo carry women & children only, most without any sign of luggage, and a car their only possession of value. pic.twitter.com/XSwCDgYVSH