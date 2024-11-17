Σολτς: Οι απόψεις του Πούτιν για τον πόλεμο στην Ουκρανία δεν έχουν αλλάξει

Ο Γερμανός καγκελάριος Όλαφ Σολτς δήλωσε πως η τηλεφωνική συνδιάλεξη που είχε με τον Βλαντίμιρ Πούτιν προχθές, Παρασκευή, δεν παρείχε καμία ένδειξη μιας αλλαγής στη θέση του Ρώσου προέδρου για τον πόλεμο στην Ουκρανία, όμως υπεραμύνθηκε της απόφασής του να τηλεφωνήσει στο Κρεμλίνο.

Σε δηλώσεις σήμερα από το αεροδρόμιο του Βερολίνου, αμέσως πριν από την αναχώρησή του για τη σύνοδο κορυφής της Ομάδας των Είκοσι (G20) που θα διεξαχθεί στη Βραζιλία, ο Σολτς είπε πως άξιζε τον κόπο να μιλήσει με τον Πούτιν προκειμένου να διαλύσει οποιεσδήποτε ψευδαισθήσεις μπορεί να έτρεφε [ο Πούτιν] ότι η Δύση ετοιμάζεται να εγκαταλείψει την υποστήριξή της στην Ουκρανία.

Πρόσθεσε, αναφερόμενος στην επικείμενη επιστροφή του Ντόναλντ Τραμπ στην προεδρία των ΗΠΑ, πως επίσης δεν θα ήταν καλό αν η Ουάσινγκτον είχε τακτική επαφή με τον Πούτιν ενόσω κανείς άλλος Ευρωπαίος ηγέτης δεν θα έχει.

"Η συνομιλία ήταν πολύ λεπτομερής αλλά συνέβαλε σε μια αναγνώριση ότι δεν έχουν αλλάξει πολλά στις απόψεις του Ρώσου προέδρου για τον πόλεμο στην Ουκρανία -- και αυτό δεν είναι καλό νέο", δήλωσε ο Σολτς στους δημοσιογράφους.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.