Σλοβενία: Τουλάχιστον δύο νεκροί από τις σφοδρές βροχοπτώσεις - Εκκενώθηκαν περιοχές (Δείτε βίντεο)

Τουλάχιστον δύο άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους καθώς καταρρακτώδεις βροχές έπληξαν τη βόρεια και τη δυτική Σλοβενία την Παρασκευή, προκαλώντας πλημμύρες, διακοπή ρεύματος και διακοπή της κυκλοφορίας.

Δύο άνδρες από την Ολλανδία έχασαν τη ζωή τους, πιθανώς μετά από κεραυνό, μετέδωσε το σλοβενικό πρακτορείο Τύπου STA. Η ολλανδική κυβέρνηση επιβεβαίωσε τους θανάτους αλλά όχι την αιτία.

Heavy rains have caused flash floods and landslides in parts of Slovenia, blocking roads and bridges, flooding buildings and forcing evacuations.



Find more: https://t.co/8xyWy2d9Fw pic.twitter.com/SnehLaJWUA