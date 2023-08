Η διεθνής κοινότητα καταδικάζει την ποινή κάθειρξης του Αλεξέι Ναβάλνι Κόσμος 19:19, 04.08.2023 linkedin

mail Close Share facebook

twitter

9

bookmark

Your browser does not support the audio element.

Αυτή η αυθαίρετη καταδίκη είναι μια απάντηση στο θάρρος του να επικρίνει το καθεστώς του Κρεμλίνου, δήλωσε ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, Σαρλ Μισέλ