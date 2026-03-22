Το φιλελεύθερο κόμμα του απερχόμενου πρωθυπουργού της Σλοβενίας Ρόμπερτ Γκολόμπ προηγείται στις σημερινές βουλευτικές εκλογές της παράταξης του Γιάνες Γιάνσα, του τραμπικού πρώην πρωθυπουργού, σύμφωνα με το αποτέλεσμα του exit poll για λογαριασμό του τηλεοπτικού δικτύου POP TV.
Το Κίνημα για την Ελευθερία (GS) του Ρόμπερτ Γκολόμπ εξασφαλίζει το 29,9% των ψήφων , ενώ το Σλοβενικό Δημοκρατικό Κόμμα (SDS) του Γιάνες Γιάνσα έπεται με το 27,5%.
Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ
Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.