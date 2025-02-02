Το Ισραήλ υποστηρίζει πως από 14/1 έχει εξολοθρεύσει πάνω από 50 τρομοκράτες

Η λιβανική Χεζμπολάχ ανακοίνωσε σήμερα πως θα τελέσει στις 23 Φεβρουαρίου την κηδεία του πρώην αρχηγού της, του Χάσαν Νασράλα, που σκοτώθηκε στα τέλη Σεπτεμβρίου από ισραηλινή αεροπορική επίθεση στα νότια προάστια της Βηρυτού.

Σε ομιλία του που μεταδόθηκε από την τηλεόραση, ο Ναΐμ Κάσεμ, ο διάδοχος του Χάσαν Νασράλα επικεφαλής του φιλοϊρανικού κινήματος, υποσχέθηκε «μεγαλοπρεπή και λαϊκή κηδεία (...) αντάξια αυτής της μεγάλης προσωπικότητας».

Ο Κάσεμ αναγνώρισε πως η κηδεία χρειάσθηκε να αναβληθεί εξαιτίας «των συνθηκών ασφαλείας» και των δύο μηνών ανοικτού πολέμου ανάμεσα στον ισραηλινό στρατό και τη Χεζμπολάχ από τα τέλη Σεπτεμβρίου ως τα τέλη Νοεμβρίου 2024.

Ο Κάσεμ αποκάλυψε ακόμα ότι ο υψηλόβαθμος αξιωματούχος της οργάνωσης Χάσεμ Σαφιεντίν είχε διατελέσει για λίγο επικεφαλης της Χεζμπολάχ μετά το θάνατο του Χάσαν Νασράλα, πριν σκοτωθεί και ο ίδιος μερικές ημέρες αργότερα από ισραηλινό πλήγμα στις αρχές Οκτωβρίου.

Η κηδεία του Χάσεμ Σαφιεντίν «με την ιδιότητά του ως γενικού γραμματέα» της οργάνωσης θα τελεσθεί επίσης με την ίδια ευκαιρία, διευκρίνισε, όμως αυτός θα ταφεί στη γενέτειρά του, την πόλη Ντέιρ Κανούν στο νότιο Λίβανο.

Ο Χάσαν Νασράλα θα ταφεί στη νότια Βηρυτό. Ο Κάσεμ έκανε γνωστό ότι ο πρώην αρχηγός της Χεζμπολάχ είχε ταφεί σε προσωρινό τάφο, μια πρακτική που επιτρέπεται στο σιιτικό ισλάμ, όταν δεν μπορεί να τελεσθεί αμέσως κηδεία.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

