Λονδίνο, Γιάννης Χανιωτάκης

Ο Βρετανός πρωθυπουργός, Κιρ Στάρμερ, συναντήθηκε με τον Γενικό Γραμματέα του ΝΑΤΟ, Μαρκ Ρούτε, το απόγευμα της Τετάρτης στην Κοπεγχάγη, ενόψει της σημερινής συνόδου κορυφής.

Οι δύο ηγέτες ξεκίνησαν τη συζήτησή τους αναφερόμενοι στις πρόσφατες εξελίξεις στο μέτωπο της Ουκρανίας και χαιρέτισαν την ισχυρή δήλωση του Προέδρου Τραμπ ως απάντηση στις τακτικές καθυστέρησης της Ρωσίας όσον αφορά μια ειρηνευτική συμφωνία. Συμφώνησαν ότι ο Πούτιν δεν μπορεί να κερδίσει τον πόλεμο και συνεχίζει να λέει ψέματα στον ρωσικό λαό για τις επιτυχίες του.

Στρέφοντας την προσοχή τους στο ΝΑΤΟ, αναγνώρισαν την αξία της επιχείρησης «Ανατολική Φρουρά» για την αποτροπή περαιτέρω επιθετικότητας από τη Ρωσία προς τη συμμαχία, παραδεχόμενοι ταυτόχρονα την ανάγκη να εξεταστούν όλες οι επιλογές για την ενίσχυση της άμυνας.

Ο Στάρμερ σημείωσε ότι οι εταίροι πρέπει να συνεχίσουν να υπερασπίζονται την ανατολική πτέρυγα, παραμένοντας ταυτόχρονα απόλυτα επικεντρωμένοι στον εξοπλισμό της Ουκρανίας και των ενόπλων δυνάμεών της.

Οι δύο πλευρές συμφώνησαν να παραμείνουν σε στενή επαφή.

Πηγή: skai.gr

