Ο πρόεδρος της Κίνας Σι Τζινπίνγκ πραγματοποίησε την Τετάρτη αιφνιδιαστική επίσκεψη στο Θιβέτ, εμφανιζόμενος ενώπιον 20.000 ανθρώπων για να σηματοδοτήσει τη συμπλήρωση 60 ετών από τη δημιουργία της Αυτόνομης Περιφέρειας μετά την προσάρτησή της από το Πεκίνο.

Στην ομιλία του, ο Σι εξήρε την τοπική κυβέρνηση για τη «συστηματική μάχη κατά του αποσχιστισμού», αναφερόμενος στην πολυετή αντίσταση των Θιβετιανών στην κινεζική κυριαρχία. Δεν έκανε καμία αναφορά στον Δαλάι Λάμα, ο οποίος ζει εξόριστος στην Ινδία από το 1959.

«Για να κυβερνήσουμε, να σταθεροποιήσουμε και να αναπτύξουμε το Θιβέτ, πρώτιστη προτεραιότητα είναι η πολιτική και κοινωνική σταθερότητα, η εθνοτική ενότητα και η θρησκευτική αρμονία», τόνισε, σύμφωνα με επίσημη σύνοψη της ομιλίας του.

Η επίσκεψη του 72χρονου ηγέτη έγινε δύο μήνες μετά τη δήλωση του Δαλάι Λάμα ότι η διαδοχή του θα αποφασιστεί από το δικό του γραφείο και όχι από το Πεκίνο — θέση που η κινεζική ηγεσία απορρίπτει, υποστηρίζοντας πως μόνο εκείνη έχει την αρμοδιότητα να ορίσει τον διάδοχο.

Το κινεζικό κράτος επιμένει πως το βιοτικό επίπεδο των κατοίκων του Θιβέτ έχει βελτιωθεί σημαντικά υπό την κυριαρχία του, απορρίπτοντας τις καταγγελίες οργανώσεων για καταστολή θρησκευτικών ελευθεριών και περιορισμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων.

Στο Λάσα, ο Σι ενθάρρυνε την ενίσχυση οικονομικών και πολιτιστικών ανταλλαγών με την υπόλοιπη Κίνα, την προώθηση της εθνικής γλώσσας και την αυστηρότερη ρύθμιση των «θρησκευτικών υποθέσεων», ζητώντας να προσαρμοστεί ο Θιβετιανός Βουδισμός «στη σοσιαλιστική κοινωνία».

Η επίσκεψη συνέπεσε με την έναρξη κατασκευής του μεγαλύτερου φράγματος στον κόσμο, στον ποταμό Γιαρλούνγκ Τσανγκπό. Το έργο, κόστους 1,2 τρισ. γουάν (167 δισ. δολαρίων), αναμένεται να παράγει τριπλάσια ενέργεια από το φράγμα των Τριών Φαραγγιών, αλλά έχει προκαλέσει ανησυχίες σε Ινδία και Μπανγκλαντές για πιθανή εκτροπή ή έλεγχο της ροής των υδάτων.

