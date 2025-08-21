Ινδία: Περιστρεφόμενος δίσκος σε λούνα παρκ έπεσε από 15 μέτρα

Πανικός επικράτησε προ ημερών σε λούνα παρκ στην Ινδία, όταν ξαφνικά ένας περιστρεφόμενος δίσκος έπεσε με δύναμη στο έδαφος από ύψος 15 μέτρων.

Το παιχνίδι είχε εγκατασταθεί στο πλαίσιο έκθεσης στην πόλη Ναβσάρι της Ινδίας, με αποτέλεσμα τον τραυματισμό πέντε ατόμων, μεταξύ των οποίων και δύο παιδιά. Το σοκαριστικό βίντεο κάνει τον γύρο του διαδικτύου.

Στο βίντεο ακούγεται τόσο ο κρότος της πτώσης του δίσκου όσο και ο πανικός του κόσμου, που ουρλιάζει παρακολουθώντας την απότομη «βουτιά» του δίσκου. Όλοι οι τραυματίες μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο.

Η τοπική αστυνομία ξεκίνησε έλεγχο προκειμένου να διαπιστωθεί αν το συγκεκριμένο παιχνίδι είχε περάσει τους ελέγχους ασφαλείας και αν υπήρχε άδεια λειτουργίας.

Πρόκειται για ένα ακόμη ατύχημα σε λούνα παρκ στην Ινδία (και όχι μόνο), ενώ μάλιστα προ ετών στη χώρα είχε σημειωθεί πανομοιότυπο ατύχημα με δίσκο. Οι ινδικές αρχές κατηγορούνται για πλημμελείς ελέγχους.



Πηγή: skai.gr

