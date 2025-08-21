Η Βόρεια Κορέα έχει κατασκευάσει μια μυστική στρατιωτική βάση κοντά στα σύνορά της με την Κίνα, όπου ενδέχεται να φυλάσσονται οι νεότεροι βαλλιστικοί πύραυλοι μεγάλου βεληνεκούς της Πιονγιάνγκ, σύμφωνα με νέα έρευνα.

Η «μη δηλωμένη» Βάση Επιχειρήσεων Πυραύλων Σινπουνγκ-ντονγκ βρίσκεται περίπου 27 χιλιόμετρα (17 μίλια) από τα κινεζικά σύνορα, ανέφερε το Κέντρο Στρατηγικών και Διεθνών Σπουδών (CSIS) με έδρα την Ουάσινγκτον σε έκθεση που δημοσιεύθηκε χθες, όπως μεταδίδει το The Times of Israel.

Η εγκατάσταση στην επαρχία Βόρειο Πιονγκάν πιθανότατα φιλοξενεί έξι έως εννέα διηπειρωτικούς βαλλιστικούς πυραύλους (ICBM) με πυρηνική ισχύ και τους εκτοξευτές τους, αναφέρει η μελέτη.

Στη μελέτη υπογραμμίζεται ότι τα όπλα «αποτελούν πιθανή πυρηνική απειλή για την Ανατολική Ασία και τις ηπειρωτικές Ηνωμένες Πολιτείες».

Η Βόρεια Κορέα έχει εντείνει το πρόγραμμα πυρηνικών όπλων της από την αποτυχημένη σύνοδο κορυφής με τις Ηνωμένες Πολιτείες το 2019 και ο ηγέτης Κιμ Γιονγκ Ουν ζήτησε πρόσφατα την «ταχεία επέκταση» της πυρηνικής ικανότητας του διπλωματικά απομονωμένου έθνους.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.