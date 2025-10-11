Δεκάδες χιλιάδες εκτοπισμένοι Παλαιστίνιοι έχουν ξεκινήσει ήδη από χθες, το μακρύ ταξίδι της επιστροφής προς την κατεστραμμένη βόρεια Γάζα καθώς η εκεχειρία μεταξύ Ισραήλ και Χαμάς βρίσκεται σε ισχύ και ο ισραηλινός στρατός αποσύρεται.

Πολλοί ήταν εκείνοι που επιστρέφοντας στο βορρά το μόνο που βρήκαν ήταν ερείπια χωρίς να γνωρίζουν που θα μείνουν από εδώ και πέρα, όμως η ανακούφιση που γυρνούσαν και πάλι πίσω στα σπίτια τους, τους δημιουργούσε ανακούφιση.

Πλάνα δείχνουν από χθες καραβάνια Παλαιστίνιων να κατευθύνονται προς το νότο, με τα ελάχιστα υπάρχοντά τους ελπίζοντας πως αυτή τη φορά η εκεχειρία θα διαρκέσει.

Η κατάπαυση του πυρός τέθηκε σε ισχύ αφότου η ισραηλινή κυβέρνηση ενέκρινε την πρώτη φάση της συμφωνίας του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ για την κατάπαυση του πυρός και την επιστροφή των ομήρων την Πέμπτη. Οι επόμενες φάσεις βρίσκονται ακόμη υπό διαπραγμάτευση. Σύμφωνα με τη συμφωνία, η Χαμάς έχει προθεσμία μέχρι τις 12:00 τη Δευτέρα να απελευθερώσει όλους τους Ισραηλινούς ομήρους - συμπεριλαμβανομένων 20 που πιστεύεται ότι είναι ζωντανοί, και τις σορούς άλλων 28.

The Zionists know very well that this is our land. As we returned to Gaza today, we will return to all of Palestine.



Palestine will be free 🇵🇸✌️ pic.twitter.com/TY0yNKk2yV — ‏Martyrs of Gaza (@GazaMartyrs) October 10, 2025

Το Ισραήλ θα πρέπει επίσης να απελευθερώσει περίπου 250 Παλαιστίνιους κρατούμενους που εκτίουν ποινές ισόβιας κάθειρξης σε ισραηλινές φυλακές. Το ισραηλινό στρατιωτικό ραδιόφωνο ανέφερε ότι 100 θα αφεθούν ελεύθεροι στη Δυτική Όχθη και πέντε στην Ανατολική Ιερουσαλήμ. Αναμένεται να απελαθούν και άλλοι.

Πιέσεις από τη Χαμάς για απελευθέρωση σημαντικών κρατουμένων

Ένας ανώτερος αξιωματούχος της Χαμάς λέει ότι η οργάνωση βρίσκεται σε επαφή με μεσολαβητές ασκώντας πιέσεις ώστε να αφεθούν ελεύθεροι σημαντικοί Παλαιστίνιοι ηγέτες, όπου το Ισραήλ μέχρι τώρα αρνιόταν να τους απελευθερώσει συμπεριλαμβανομένων των Μαρουάν Μπαργούτι και Άχμαντ Σααντάτ.

«Το κίνημα (Χαμάς) επιμένει στην απελευθέρωσή τους και οι διαπραγματεύσεις βρίσκονται ακόμη σε εξέλιξη», δήλωσε ο Μούσα Αμπού Μαρζούκ στο τηλεοπτικό δίκτυο Al-Jazeera.

Λέει ότι το Ισραήλ απέρριψε αρκετά άλλα προτεινόμενα ονόματα. Όταν ρωτήθηκε αν αυτά περιλάμβαναν τους Αμπντουλάχ Μπαργούτι, Χασάν Σαλάμα, Ιμπραήμ Χαμέντ και Αμπάς αλ-Σαγιέντ, απάντησε: «Ναι. Αυτά είναι τα πιο εξέχοντα ονόματα που η κατοχή πάντα τα απορρίπτει».

Ερωτήματα που παραμένουν

Υπάρχουν ωστόσο ορισμένα ερωτήματα που παραμένουν σχετικά με το ποιος θα κυβερνά τη Γάζα καθώς τα ισραηλινά στρατεύματα σταδιακά αποσύρονται και το εάν η Χαμάς θα αφοπλιστεί, όπως προβλέπεται στο σχέδιο εκεχειρίας του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ.

Ο πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου, ο οποίος μονομερώς τερμάτισε την εκεχειρία τον περασμένο Μάρτιο, άφησε να εννοηθεί ότι το Ισραήλ μπορεί να ξεκινήσει και πάλι τις επιθέσεις εάν η Χαμάς δεν παραδώσει τα όπλα της.

Η τελευταία εκεχειρία σηματοδοτεί, ωστόσο, ένα βασικό βήμα προς τον τερματισμό ενός καταστροφικού διετούς πολέμου που πυροδοτήθηκε από την επίθεση της Χαμάς στο Ισραήλ το 2023. Οι μάχες έχουν σκοτώσει δεκάδες χιλιάδες Παλαιστίνιους και έχουν εκτοπίσει περίπου το 90% του πληθυσμού της Γάζας, που ανέρχεται σε περίπου 2 εκατομμύρια.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.