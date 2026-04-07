Σαουδική Αραβία: Πυρκαγιά σε πετροχημικό συγκρότημα στο ανατολικό τμήμα έπειτα από επίθεση

«Επίθεση προκάλεσε πυρκαγιά στα εργοστάσια της Sabic» - Στην Τζουμπάιλ βρίσκεται μια από τις μεγαλύτερες βιομηχανικές ζώνες στον κόσμο

Ένα πετροχημικό συγκρότημα που βρίσκεται στο ανατολικό τμήμα της Σαουδικής Αραβίας έγινε στόχος επιθέσεων την περασμένη νύκτα, δήλωσε στο AFP πηγή, λίγες ώρες αφού αντίστοιχες εγκαταστάσεις επλήγησαν στο Ιράν.

«Επίθεση προκάλεσε πυρκαγιά στα εργοστάσια της Sabic στην Τζουμπάιλ. Οι εκρήξεις ήταν ισχυρές», δήλωσε η πηγή αυτή αναφερόμενη στην εταιρεία Saudi Basic Industries Corporation, σαουδαραβικό κολοσσό παραγωγής χημικών.

Στην Τζουμπάιλ βρίσκεται μια από τις μεγαλύτερες βιομηχανικές ζώνες παγκοσμίως, όπου παράγονται χάλυβας, βενζίνη, πετροχημικά, λιπαντικά έλαια και χημικά λιπάσματα.

Νωρίτερα ο στρατός της Σαουδικής Αραβίας είχε ανακοινώσει ότι αναχαίτισε επτά βαλλιστικούς πυραύλους που εκτοξεύθηκαν εναντίον του ανατολικού τμήματος του βασιλείου και τα συντρίμμια τους κατέπεσαν γύρω από ενεργειακές υποδομές.

