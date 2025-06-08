Σαουδική Αραβία: Με αυτό το πλάνο δεντροφύτευσης θα συναγωνίζεται τον... Αμαζόνιο

Η Σαουδική Αραβία, μια χώρα γνωστή για την έρημο και το πετρέλαιο, έχει ξεκινήσει ένα εντυπωσιακό περιβαλλοντικό έργο εδώ και μερικά χρόνια: σκοπεύει να φυτέψει 10 δισεκατομμύρια δέντρα μέσα στα επόμενα χρόνια. Το έργο αυτό ονομάζεται Saudi Green Initiative (SGI) και ξεκίνησε το 2021.

Πώς ξεκίνησε και πού βρισκόμαστε σήμερα

Η ιδέα ξεκίνησε από τον πρίγκιπα Μοχάμεντ Μπιν Σαλμάν, που θέλει να αλλάξει το μέλλον της χώρας, όχι μόνο οικονομικά αλλά και οικολογικά. Το σχέδιο είναι τεράστιο: η Σαουδική Αραβία δεν θέλει απλώς να φυτέψει δέντρα εντός της, αλλά να βοηθήσει και τις γειτονικές χώρες με μια δεύτερη πρωτοβουλία, το Middle East Green Initiative (MGI), που στοχεύει συνολικά σε 50 δισεκατομμύρια δέντρα στη Μέση Ανατολή.

Η πρωτοβουλία ξεκίνησε επειδή η Σαουδική Αραβία αντιμετωπίζει σοβαρά περιβαλλοντικά προβλήματα. Η ερημοποίηση είναι έντονη, καθώς μεγάλες εκτάσεις γης γίνονται άγονες και ακατάλληλες για καλλιέργεια ή για να ζήσουν φυτά και ζώα. Επιπλέον, η ποιότητα του αέρα είναι κακή, ειδικά στις πόλεις, λόγω της σκόνης και της ρύπανσης. Οι θερμοκρασίες είναι πολύ υψηλές και συνεχώς αυξάνονται, δυσκολεύοντας ακόμη περισσότερο τη ζωή των κατοίκων και των οργανισμών.

