Αρκετές εκατοντάδες άνθρωποι, ίσως ακόμη και χιλιάδες, μπορεί να έχουν χάσει τη ζωή τους εξαιτίας του κυκλώνα Chido που έπληξε το γαλλικό αρχιπέλαγος Μαγιότ στον Ινδικό Ωκεανό, αναφέρει σε δημοσίευμά της η Le Monde.

Σύμφωνα με τον Φρανσουά-Ξαβιέ Μπιεβίλ, ανώτατο τοπικό Γάλλος αξιωματούχο, οι νεκροί «σίγουρα θα είναι αρκετές εκατοντάδες, ίσως θα φτάσουμε τους χίλιους, ακόμη και αρκετές χιλιάδες».

Το γαλλικό υπουργείο Εξωτερικών επισήμανε ότι θα είναι δύσκολο να υπάρξει ακριβής απολογισμός των νεκρών, «διότι δεν μπορεί να προσδιοριστεί ένας αριθμός σε αυτό το στάδιο».

Ο κυκλώνας Τσίντο σάρωσε το αρχιπέλαγος Μαγιότ κατά τη διάρκεια της νύχτας, με ανέμους που έπνεαν με ταχύτητα άνω των 200 χλμ/ώρα. Κατέστρεψε κατοικίες, κυβερνητικά κτίρια και ένα νοσοκομείο. Ηταν η ισχυρότερη καταιγίδα εδώ και περισσότερα από 90 χρόνια που έπληξε τα νησιά, είπε μετεωρολόγος.

Σύμφωνα με τις αρχές, εξαιτίας του κυκλώνα, υπάρχει ανησυχία για την πρόσβαση των πληγέντων σε τρόφιμα, νερό και εγκαταστάσεις υγιεινής.

«Ο απολογισμός των νεκρών θα είναι περίπλοκη διαδικασία, γιατί η Μαγιότ είναι μια μουσουλμανική περιοχή, όπου οι νεκροί θάβονται μέσα σε 24 ώρες», δήλωσε αξιωματούχος του γαλλικού υπουργείου Εσωτερικών.

Η Μαγιότ, που βρίσκεται σχεδόν 8.000 χιλιόμετρα από το Παρίσι και για να φτάσει κάποιος εκεί απαιτείται ένα τετραήμερο ταξίδι διά θαλάσσης, είναι πολύ φτωχότερη από την υπόλοιπη Γαλλία. Επίσης, είναι αντιμέτωπη με τη βία συμμοριών και κοινωνικές αναταραχές για δεκαετίες.

