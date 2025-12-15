Η Σαουδική Αραβία εκτέλεσε 340 ανθρώπους κατά την διάρκεια του 2025, σύμφωνα με απολογισμό του Γαλλικού Πρακτορείου Ειδήσεων (AFP) που βασίζεται στις επίσημες ανακοινώσεις, ξεπερνώντας το ρεκόρ των 338 εκτελέσεων του 2024.

Τρεις Σαουδάραβες καταδικασμένοι για την δολοφονία Σουδανού υπηκόου εκτελέσθηκαν στην Μέκκα, ανακοίνωσε σήμερα το υπουργείο Εσωτερικών σύμφωνα με το σαουδαραβικό πρακτορείο ειδήσεων SPA. Με αυτούς, ο αριθμός των εκτελεσθέντων από την αρχή της χρονιάς έφθασε τους 340 .

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

