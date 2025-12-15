Ρωσία: Το συγκρότημα Pussy Riot χαρακτηρίστηκε «εξτρεμιστική οργάνωση»

Tο ρωσικό φεμινιστικό πανκ συγκρότημα Pussy Riot που αντιτίθεται στο Κρεμλίνο, χαρακτηρίστηκε σήμερα Δευτέρα «εξτρεμιστική οργάνωση» από δικαστήριο της Μόσχας, το οποίο απαγόρευσε τη δραστηριότητά του εντός της Ρωσίας έπειτα από αίτημα της εισαγγελίας.

Το δικαστήριο της Μόσχας επικύρωσε τα αιτήματα της εισαγγελίας «να αναγνωρίσει το πανκ συγκρότημα Pussy Riot ως εξτρεμιστική οργάνωση και να απαγορεύσει τις δραστηριότητές του στο έδαφος της Ρωσικής Ομοσπονδίας».

Με την απόφαση επιβάλλονται ποινές φυλάκισης ερήμην έως και 13 ετών σε πέντε από τα μέλη του συγκροτήματος κρίνοντάς τα ένοχα για διασπορά ψευδών σχετικά με τον ρωσικό στρατό. Επίσης, η απόφαση διευκολύνει τις αρχές να κυνηγήσουν τους υποστηρικτές του συγκροτήματος εντός της Ρωσίας ή άτομα που έχουν συνεργαστεί μαζί τους στο παρελθόν.

Τα μέλη του συγκροτήματος, που έχουν χαρακτηριστεί «ξένοι πράκτορες» από τις αρχές, απέρριψαν τότε τις κατηγορίες, λέγοντας ότι ήταν πολιτικά υποκινούμενες.

Το συγκρότημα, τα μέλη του οποίου βρίσκονται εκτός Ρωσίας, βρέθηκε στο επίκεντρο της δημοσιότητας το 2012, αφότου φυλακίστηκε γιατί πραγματοποίησε διαμαρτυρία κατά του προέδρου Βλαντίμιρ Πούτιν μέσα σε ρωσική ορθόδοξη εκκλησία της Μόσχας.

Το συγκρότημα, το οποίο αντιτίθεται στον πόλεμο στην Ουκρανία, έχει γίνει έκτοτε σύμβολο της διαμαρτυρίας κατά του Κρεμλίνου.

Τα μέλη του συγκροτήματος, μακροχρόνιοι αντίπαλοι του Κρεμλίνου, ανέμεναν την απόφαση.

«Ο νόμος έχει σχεδιαστεί για να σβήσει τις Pussy Riot από το μυαλό των Ρώσων πολιτών», ανέφεραν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης την περασμένη εβδομάδα.

Η Νάντια Τολοκονίκοβα, ιδρύτρια του συγκροτήματος, η οποία βρίσκεται στις ΗΠΑ και τη σύλληψη της οποίας επιδιώκουν οι ρωσικές αρχές, αψηφά την επιδίωξη της Μόσχας να χαρακτηριστεί εξτρεμιστικό το συγκρότημα.

«Αν το να λες την αλήθεια είναι εξτρεμισμός, τότε είναι χαρά μας που είμαστε εξτρεμίστριες», έγραψε στο Χ.

Πηγή: skai.gr

