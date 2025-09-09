Νηφάλιος και απεξαρτημένος από τις ουσίες και τα ναρκωτικά είναι εδώ και 8 χρόνια ο διάσημος ηθοποιός Τσάρλι Σιν (Charlie Sheen), ο οποίος γιόρτασε πρόσφατα τα 60α γενέθλια του.

Ο σταρ με την ταραχώδη προσωπική ζωή και τις αμέτρητες κατακτήσεις, πρωταγωνιστής για χρόνια στη διάσημη τηλεοπτική σειρά Two and a Half Men, έγραψε μία νέα αυτοβιογραφία του, "The Book of Sheen", γεμάτη με συγκλονιστικές στιγμές από τη ζωή του, η οποία πρόκειται να κυκλοφορήσει σύντομα.

Παράλληλα, το ντοκιμαντέρ με τίτλο «γνωστός και ως Charlie Sheen», κάνει πρεμιέρα την Τετάρτη στο Netflix και το κοινό το περιμένει με ανυπομονησία.

«Γεννήθηκα νεκρός», γράφει ο Σιν στο βιβλίο του, αναφερόμενος στο γεγονός ότι γεννήθηκε «στραγγαλισμένος» από τον ομφάλιο λώρο ενώ οι γιατροί κατάφεραν να τον επαναφέρουν στη ζωή.

Στα 15 του, έχασε την παρθενιά του από μια πόρνη του Λας Βέγκας, την οποία πλήρωσε με μια πιστωτική κάρτα που ανήκε στον πατέρα του, τον ηθοποιό Μάρτιν Σιν.

Μεγάλο μέρος του βιβλίου και του ντοκιμαντέρ παρουσιάζουν την οργιώδη ερωτική ζωή του σταρ. Οι σεξουαλικές περιπέτειες του ηθοποιού παρουσιάζονται ως ένας «ανεμοστρόβιλος» από τρίο, πόρνες, νύχτες στην έπαυλη του Playboy και περιπέτειες με άντρες υπό την επήρεια αλκοόλ — για τις οποίες λέει στην ταινία: «Άλλαξα γνώμη στον κατάλογο».

Παράλληλα, αναφέρονται στην εξάρτησή του επί δεκαετίες από τα ναρκωτικά - «αρκετά για να σκοτώσουν έναν ελέφαντα», όπως αναφέρει χαρακτηριστικά η Pagesix.

Μάλιστα, η χρήση τον οδήγησε σε μια σχεδόν θανατηφόρα υπερβολική δόση κοκαΐνης το 1998 και επτά «επισκέψεις» σε κέντρο αποτοξίνωσης.

Για να μην αναφέρουμε τη διάγνωση του HIV το 2011 – τότε πήγε στο Μεξικό και παρέμεινε «ακινητοποιημένος» για τα επόμενα δύο χρόνια.

Το μόνο ναρκωτικό που δεν δοκίμασε ποτέ

«Ήμουν πάντα πολύ καλός φίλος με τους ντίλερ μου», αναφέρει στο βιβλίο του ο ίδιος ο Σιν, ο οποίος είχε εθιστεί - εκτός των άλλων - στην κάνναβη, την κοκαΐνη και στο κρακ. Όπως γράφει, τους είχε «από κοντά» για να του κάνουν καλύτερη τιμή ενώ «γύριζε πολλές άθλιες ταινίες για να χρηματοδοτεί τις συνήθειές του».

Ο Τσάρλι Σιν, μέλος του καστ του "Scary Movie V", στην πρεμιέρα της ταινίας στις 11 Απριλίου 2013, στο Λος Άντζελες

Το μόνο ναρκωτικό που ο σταρ δεν αναφέρει στο βιβλίο του είναι η κεταμίνη, από την οποία ο φίλος του, Μάθιου Πέρι, ο «Τσάντλερ» από τα «Φιλαράκια», έχασε τη ζωή του από υπερβολική δόση, τον Οκτώβριο του 2023.

«Δεν το έκανα ποτέ», είπε ο Σιν στο Page Six. «Γνώριζα μερικούς ανθρώπους που το έκαναν αλλά απλώς ήξερα ότι δεν ήταν για μένα ».

Είναι θαύμα που ο Σιν δεν ακολούθησε τα βήματα του φίλου του – μάλιστα ο ίδιος ο ηθοποιός αποκάλυψε ότι κάποτε είχε παρευρεθεί σε μία «ομάδα υποστήριξης» του πρόωρα χαμένου Πέρι.

«Ξεκίνησα να πίνω γιατί τραύλιζα στα γυρίσματα»

Λίγο πριν την κυκλοφορία του βιβλίου του και την προβολή του ντοκιμαντέρ, ο Τσάρλι Σιν έδωσε μία συνέντευξη στον ηθοποιός και συγγραφέα Ντέιβιντ Ντουκόβνι, περιγράφοντας τον αγώνα του να απεξαρτηθεί και από το αλκοόλ.

Σύμφωνα με την Daily Mail, ο ηθοποιός αποκάλυψε ότι στην αρχή της καριέρας του υπέφερε από τραυλισμό, κάτι που του δημιουργούσε σοβαρό πρόβλημα στη δουλειά .

Όταν συνειδητοποίησε ότι το αλκοόλ τον βοηθούσε να μην τραυλίζει, ξεκίνησε να πίνει και δεν σταμάτησε παρά πριν από 8 χρόνια.

Το αλκοόλ ήταν «το πιο δύσκολο ναρκωτικό για μένα», καθώς ένιωθε ότι ήταν απαραίτητο για τη διατήρηση της καριέρας του, όπως είπε.

«Το μόνο μέρος της κατανάλωσης αλκοόλ που μπορούσα να διαχειριστώ ήταν η πρώτη ώρα», είπε ο Τσάρλι Σιν.

Οι χρόνιες εξαρτήσεις του και η άσωτη ζωή του Σιν, τον αποξένωσαν από την οικογένεια του.

Όταν όμως «άφησε επιτέλους κάτω το μπουκάλι», τα παιδιά του άρχισαν να έρχονται στο σπίτι του.





