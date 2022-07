Τον γύρο του διαδικτύου κάνει τις τελευταίες ώρες ένα βίντεο με μια κατσικούλα στη Σαουδική Αραβία η οποία σπαράζει στο κλάμα γιατί δεν θέλει να αποχωριστεί τον ιδιοκτήτη της.

Η κατσίκα φαίνεται στο βίντεο να κλαίει σαν μωρό στην αγκαλιά του ιδιοκτήτη της λίγο αφότου πωλήθηκε και προκαλεί συγκίνηση. Πλήθος ανθρώπων μαζεύτηκε, μάλιστα, γύρω τους βλέποντάς την.

Το βίντεο κοινοποιήθηκε στο Twitter από τον @ram_vegan με το παρακάτω σχόλιο: «Ακόμα και τα ζώα που δεν μπορούν να μιλήσουν, έχουν συναισθήματα. Παρότι δεν μπορούν να μιλήσουν, αγαπούν υπερβολικά τον ιδιοκτήτη τους. Όταν χωρίζονται από αυτόν πονάει η ψυχή τους».

Goat brought to be sold hugs owner, cries like human 💔😭 pic.twitter.com/k5LwYRKDqW