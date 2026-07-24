Ένα μαχητικό αεροσκάφος F-16 της ρουμανικής Πολεμικής Αεροπορίας το πρωί κατέρριψε ένα drone που εισήλθε στον εναέριο χώρο της Ρουμανίας ανακοίνωσαν το υπουργείο Άμυνας και ο Ρουμάνος πρόεδρος Νίκοσουρ Νταν.

În această dimineață, în jurul orei 11:00, un pilot român de pe un avion F-16 a doborât o dronă care a intrat în spațiul aerian al țării noastre.



Zona era nelocuită, astfel încât pilotul a putut să tragă fără să existe niciun fel de risc. În prezent, echipele instituțiilor cu… July 24, 2026

Η ανάρτηση του Ρουμάνου προέδρου

«Σήμερα το πρωί, γύρω στις 11:00 π.μ., (κοινή ώρα με την Ελλάδα) ένας Ρουμάνος πιλότος σε αεροσκάφος F-16 κατέρριψε ένα drone που είχε εισέλθει στον εναέριο χώρο της χώρας μας.

Η περιοχή ήταν ακατοίκητη, επομένως ο πιλότος μπόρεσε να πυροβολήσει χωρίς κανέναν κίνδυνο. Αυτή τη στιγμή, ομάδες από κλιμάκια από αρμόδιους φορείς ερευνούν την περιοχή για να παράσχουν όλες τις λεπτομέρειες σχετικά με το περιστατικό»

Το σύστημα επιτήρησης ραντάρ εντόπισε τον εναέριο στόχο περίπου 20 χλμ. ανατολικά της Σουλίνα, αφού πέρασε στον ρουμανικό εναέριο χώρο, ανέφερε το υπουργείο Άμυνας σε δελτίο τύπου. Το drone πέταξε κατά μήκος μιας διαδρομής πάνω από τη Σουλίνα, την Μπράιλα, το Φέτεστι και το Μπουζάου.

Δύο μαχητικά αεροσκάφη Eurofighter Typhoon της ιταλικής Πολεμικής Αεροπορίας που σταθμεύουν στην αεροπορική βάση Μιχαΐλ Κογκαλνιτσεάνου και δύο F-16 της ρουμανικής Πολεμικής Αεροπορίας από την 86η αεροπορική βάση στο Φέτεστι, όλα σε υπηρεσία εναέριας εποπτείας, απογειώθηκαν για να παρακολουθήσουν και να αναχαιτίσουν τον στόχο. Ένα από τα F-16 επιτέθηκε στο drone με πύραυλο αέρος-αέρος καταρρίπτοντάς το πάνω από μια ακατοίκητη περιοχή κοντά στο χωριό Παντίνα στην κομητεία Μπουζάου.

Τον περασμένο μήνα, ένα θαλάσσιο drone, από αυτά που χρησιμοποιούνται στον πόλεμο στην Ουκρανία ανατινάχθηκε στο λιμάνι της Κωνστάντζας στη Ρουμανία. Τον Μάιο, ένα ρωσικό drone χτύπησε μια πολυκατοικία στην πόλη Γκαλάτι της ανατολικής Ρουμανίας, τραυματίζοντας δύο άτομα.

Πηγή: skai.gr

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