Ρωσία: Έθεσε υπό τον έλεγχό της τρία χωριά στην ανατολική Ουκρανία

Το ρωσικό Υπουργείο Άμυνας ανακοίνωσε τη Δευτέρα ότι οι δυνάμεις του κατέλαβαν τα χωριά Ρεζνικόφκα και Ντρομπίσεβο στην περιοχή του Ντονέτσκ στην ανατολική Ουκρανία, καθώς και το Κρούχλε (Kruhle) στην περιοχή του Χαρκόβου, όπως μετέδωσαν ρωσικά ειδησεογραφικά πρακτορεία.

Το Reuters δεν ήταν σε θέση να επαληθεύσει ανεξάρτητα την αναφορά από το πεδίο των μαχών.

Πηγή: skai.gr

