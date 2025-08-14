Ρωσικό πόκερ του Πούτιν για το Ουκρανικό

«Ο Πούτιν προσφέρει στον Τραμπ μια συμφέρουσα διέξοδο», δήλωσε στην εφημερίδα Corriere della Sera o Ντμίτρι Σουσλόφ, σύμβουλος του Ρώσου προέδρου και υποδιευθυντής του Κέντρου Ευρωπαϊκών Μελετών της Μόσχας.



Κατά την άποψή του, η πιθανότερη λύση προβλέπει την υιοθέτηση ενός κοινού, ρωσοαμερικανικού σχεδίου, για να επιτευχθεί εκεχειρία στην Ουκρανία. Η λύση αυτή θα μπορούσε να περιλαμβάνει την αποχώρηση των Ουκρανών από περιοχές του Ντομπάς και των Ρώσων από τις περιφέρειες του Σούμι και του Χαρκόβου. Αυτό που τονίζει με έμφαση ο Σουσλόφ πάντως είναι ότι για τη Μόσχα η συμφωνία θα πρέπει να υπογραφεί μόνο με τον Τραμπ, χωρίς την Ουκρανία και την Ευρωπαϊκή Ένωση.

«Τυχόν επίτευξη συμφωνίας θα ευνοήσει τον Τραμπ»

«Δεν πρόκειται για απλή ανταλλαγή εδαφών. Η δέσμευση της Ουκρανίας να μην ενταχθεί μελλοντικά στο ΝΑΤΟ αποτελεί βασική προϋπόθεση για κάθε εκεχειρία», υπογραμμίζει ο σύμβουλος του Πούτιν.



Θεωρεί δε ότι υπάρχουν κάποιες διαφορές σε σχέση με το παρελθόν, «διότι τώρα ο Ρώσος πρόεδρος ζητά λιγότερα πράγματα σε σχέση με πριν από έναν χρόνο, αφού, για παράδειγμα, ζητά να αποχωρήσει ο στρατός του Κιέβου μόνο από το Ντομπάς», εξηγεί.



Η πρόβλεψη του Ντμίτρι Σουσλόφ είναι ότι «αν ο Ζελένσκι, με τη στήριξη των Ευρωπαίων, απορρίψει τη συγκεκριμένη λύση, ο Τραμπ θα σταματήσει κάθε παροχή στρατιωτικής στήριξης προς το Κίεβο και θα πάψει να πουλά όπλα, ακόμα και στην Ευρώπη».



Ο Ρώσος διεθνής αναλυτής και έμπιστος σύμβουλος του Κρεμλίνου θεωρεί επίσης ότι αν επιτευχθεί συμφωνία, ο Τραμπ θα ευνοηθεί, διότι «θα σταματήσει η εμπορική και πολιτική σύγκρουση με την Κίνα, τη Βραζιλία και την Ινδία, από τις οποίες ο πλανητάρχης έχει ζητήσει να μην αγοράζουν ρωσικό πετρέλαιο».

Μπόλτον: «Λανθασμένη κίνηση η αυριανή συνάντηση»

Από αμερικανικής πλευράς ο Τζον Μπόλτον, πρώην σύμβουλος του Τραμπ για θέματα εθνικής ασφάλειας, υπογραμμίζει σε συνέντευξή του στην εφημερίδα La Repubblica ότι «η αυριανή συνάντηση αποτελεί λανθασμένη κίνηση», διότι «ακόμα και σε περίπτωση κατάπαυσης του πυρός θα κερδίσει ο Πούτιν, με επαναχάραξη των συνόρων μετά από μια παράνομη και αδικαιολόγητη εισβολή».



«Ο Βλάντιμιρ Πούτιν έχει το προνόμιο της πρώτης κίνησης. Θα είναι μόνος με τον Τραμπ και θα χρησιμοποιήσει την εμπειρία του από την Κα Γκε Μπε, για να τον ξαναφέρει κοντά στις θέσεις του», προσθέτει ο Μπόλτον. Τέλος, ο πρώην σύμβουλος του Τραμπ θεωρεί ότι ο Αμερικανός πρόεδρος μάλλον δεν έχει κατανοήσει απόλυτα τη διαφορά ανάμεσα στο τι χρειάζεται για την κατάπαυση του πυρός και στην οριστική, μακροπρόθεσμη λύση της κρίσης».

Πηγή: Deutsche Welle

