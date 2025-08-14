Λευκός Οίκος: Ο Τραμπ και ο Πούτιν θα συναντηθούν κατ' ιδίαν πριν από την κοινή συνέντευξη Τύπου

Ο Πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ και ο Ρώσος ομόλογός του Βλαντίμιρ Πούτιν θα συναντηθούν κατ' ιδίαν την Παρασκευή στην Αλάσκα πριν από την κοινή συνέντευξη Τύπου, επιβεβαίωσε την Πέμπτη η εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου ΚάριλαΪν Λέβιτ.

Σε συνέντευξή της στο Fox News, η Λέβιτ δήλωσε ότι οι ΗΠΑ διαθέτουν πολλά εργαλεία για την επίλυση της σύγκρουσης μεταξύ Ουκρανίας και Ρωσίας.

