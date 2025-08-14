Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Λευκός Οίκος: Ο Τραμπ και ο Πούτιν θα συναντηθούν κατ' ιδίαν πριν από την κοινή συνέντευξη Τύπου

Η εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου ΚάριλαΪν Λέβιτ δήλωσε ότι οι ΗΠΑ διαθέτουν πολλά εργαλεία για την επίλυση της σύγκρουσης μεταξύ Ουκρανίας και Ρωσίας

Τραμπ και Πούτιν

Ο Πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ και ο Ρώσος ομόλογός του Βλαντίμιρ Πούτιν θα συναντηθούν κατ' ιδίαν την Παρασκευή στην Αλάσκα πριν από την κοινή συνέντευξη Τύπου, επιβεβαίωσε την Πέμπτη η εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου ΚάριλαΪν Λέβιτ.

Σε συνέντευξή της στο Fox News, η Λέβιτ δήλωσε ότι οι ΗΠΑ διαθέτουν πολλά εργαλεία για την επίλυση της σύγκρουσης μεταξύ Ουκρανίας και Ρωσίας.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: Βλαντίμιρ Πούτιν Ντόναλντ Τραμπ
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
119 0 Bookmark