Λευκός Οίκος: Ο Τραμπ και ο Πούτιν θα συναντηθούν κατ' ιδίαν πριν από την κοινή συνέντευξη Τύπου

Ο Πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ και ο Ρώσος ομόλογός του Βλαντίμιρ Πούτιν θα συναντηθούν κατ' ιδίαν την Παρασκευή στην Αλάσκα πριν από την κοινή συνέντευξη Τύπου, επιβεβαίωσε την Πέμπτη η εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου ΚάριλαΪν Λέβιτ.
Σε συνέντευξή της στο Fox News, η Λέβιτ δήλωσε ότι οι ΗΠΑ διαθέτουν πολλά εργαλεία για την επίλυση της σύγκρουσης μεταξύ Ουκρανίας και Ρωσίας.
Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.