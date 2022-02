Νέο πακέτο κυρώσεων στη Ρωσία για την απρόκλητη επίθεσή της στην Ουκρανία ενέκριναν σήμερα Πέμπτη οι Ευρωπαίοι ηγέτες κατά τη διάρκεια της έκτακτης Συνόδου Κορυφής, ενώ υιοθετήθηκε και ελληνική πρόταση για μέτρα στήριξης στην ενέργεια.

Βάσει του κειμένου συμπερασμάτων, το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο συμφώνησε σήμερα για περαιτέρω περιοριστικά μέτρα που θα επιβάλλουν τεράστιες και σοβαρές συνέπειες στη Ρωσία για τη δράση της, σε στενό συντονισμό με τους εταίρους και τους συμμάχους του. Οι δράσεις αυτές καλύπτουν τον χρηματοπιστωτικό τομέα, τους τομείς της ενέργειας και των μεταφορών, αγαθά διπλής χρήσης, καθώς και τον έλεγχο των εξαγωγών και τη χρηματοδότηση των εξαγωγών, την πολιτική θεωρήσεων (visa), πρόσθετες καταχωρίσεις Ρώσων (σε λίστα κυρώσεων) και νέα κριτήρια καταχώρισης. Το Συμβούλιο θα εγκρίνει χωρίς καθυστέρηση τις προτάσεις που έχουν εκπονήσει η Επιτροπή και ο Ύπατος Εκπρόσωπος.

Oι ηγέτες της ΕΕ καταδικάζουν με τον ισχυρότερο δυνατό τρόπο τη ρωσική εισβολή και καλούν τη Ρωσία να σταματήσει τις στρατιωτικές ενέργειες και να αποσύρει τις δυνάμεις της από την Ουκρανία. Επιπλέον, καταδικάζουν την εμπλοκή της Λευκορωσίας και την καλούν να απέχει. Τέλος, τονίζουν ότι ο εξαναγκασμός για αλλαγή συνόρων δεν έχει καμία θέση στον 21ο αιώνα.

Μέτρα στηριξης στην ενέργεια

Σημειώνεται ότι η αναφορά των συμπερασμάτων (παράγραφος 10) στην ανάγκη λήψης έκτακτων μέτρων και στον τομέα της ενέργειας ώστε, όπως είπε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, να υποστηριχθούν τα κράτη-μέλη απέναντι σε ενδεχόμενες απότομες αυξήσεις των τιμών ενέργειας, συμπεριλήφθηκε κατόπιν πρότασης και ενεργειών της ελληνικής πλευράς.

Το διάγγελμα Μπάιντεν

Διάγγελμα απηύθυνε ο Αμερικανός πρόεδρος των ΗΠΑ, Τζο Μπάιντεν για «την απρόκλητη και αδικαιολόγητη επίθεση στην Ουκρανία από τη Ρωσία». Πρόκειται για προμελετημένη εδώ και μήνες επίθεση τόνισε ο πρόεδρος των ΗΠΑ. «Για πολλές εβδομάδες προειδοποιούσαμε για την επίθεση. Πρόκειται για κατάφορη παραβίαση του διεθνούς δικαίου» επισήμανε ο αμερικανός πρόεδρος.

«Ο Πούτιν είναι ο επιτιθέμενος, ο Πούτιν επέλεξε τον πόλεμο. Τώρα αυτός και η χώρα του θα υποστούν τις συνέπειες. Εξουσιοδοτώ νέες κυρώσεις με τεράστιο κόστος για τη Ρωσία» ανακοίνωσε ο πρόεδρος των ΗΠΑ. Η επίθεση του Πούτιν θα έχει μεγάλο κόστος στρατηγικά και οικονομικά για τη χώρα του θα το εξασφαλίσουμε αυτό δεσμεύθηκε ο Αμερικανός πρόεδρος, ενώ αποκάλεσε τον Βλαντίμιρ Πούτιν παρία.

Tonight we stand with the people of Ukraine. What is happening is not just a violation of international law, it is a challenge to the whole security architecture of Europe. #EUCO