Ένας ανώτερος αξιωματούχος του Σώματος των Φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης τόνισε ότι ένας ακόμη πόλεμος με το Ισραήλ ή τις Ηνωμένες Πολιτείες μπορεί να ξεκινήσει ανά πάσα στιγμή.

«Δεν βρισκόμαστε σε εκεχειρία, βρισκόμαστε σε στάδιο πολέμου. Δεν έχει συνταχθεί κανένα πρωτόκολλο, κανονισμός ή συμφωνία μεταξύ ημών και των ΗΠΑ ή του Ισραήλ», δήλωσε χαρακτηριστικά ο Γιαχία Ραχίμ Σαφαβί, ανώτερος στρατιωτικός σύμβουλος του Ανώτατου Ηγέτη Αλί Χαμενεΐ, στα ιρανικά μέσα ενημέρωσης.

«Νομίζω ότι μπορεί να συμβεί ένας ακόμη πόλεμος και μετά από αυτόν, μπορεί να μην υπάρξουν άλλοι πόλεμοι», πρόσθεσε, σύμφωνα με μετάφραση του Iran International.

«Οι Αμερικανοί και οι Σιωνιστές λένε ότι δημιουργούν ειρήνη μέσω της ισχύος. Επομένως, το Ιράν πρέπει επίσης να γίνει ισχυρό, επειδή στο σύστημα της φύσης, οι αδύναμοι συντρίβονται», υποστήριξε ο Σαφαβί.

«Πρέπει να ενισχύσουμε τη στρατηγική μας στη διπλωματία, στα μέσα ενημέρωσης, στους πυραύλους, στα drones και την κυβερνοεπίθεση. Εμείς, οι στρατιωτικοί, κάνουμε σχεδιασμό σεναρίων, βλέπουμε το χειρότερο σενάριο και προετοιμάζουμε ένα σχέδιο για αυτό».

Πηγή: skai.gr

