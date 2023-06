«Ο Βλαντίμιρ Πούτιν δεν εγκατέλειψε το Κρεμλίνο» διαβεβαιώνει ο Ντμίτρι Πεσκόφ

Ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν εργάζεται στο Κρεμλίνο, διαβεβαίωσε ο εκπρόσωπός του Ντμίτρι Πεσκόφ, σύμφωνα με το ρωσικό πρακτορείο ειδήσεων RIA.

«Ο πρόεδρος εργάζεται στο Κρεμλίνο», τόνισε ο Πεσκόφ, διαψεύδοντας φήμες που διακινούνται σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης ότι ο Ρώσος πρόεδρος έφυγε από τη Μόσχα λόγω της ανταρσίας της Wagner.

Ο Πούτιν σε διάγγελμά του νωρίτερα σήμερα τόνισε πως οι ένοπλες δυνάμεις της χώρας του μάχονται για τη ζωή και την ασφάλεια του ρωσικού λαού.

Ο Ρώσος πρόεδρος ενημέρωσε νωρίτερα τον Λευκορώσο ομόλογό του Αλεξάντρ Λουκασένκο για την "κατάσταση στη Ρωσία", δηλαδή την ανταρσία της οργάνωσης Wagner του Πριγκόζιν, σύμφωνα με μήνυμα που αναρτήθηκε στον επίσημο λογαριασμό της λευκορωσικής προεδρίας στο Telegram.

"Ο Ρώσος πρόεδρος τηλεφώνησε το πρωί στον Λευκορώσο πρόεδρο" για να τον ενημερώσει "για την κατάσταση στη Ρωσία", μετέδωσε παράλληλα το λευκορωσικό πρακτορείο ειδήσεων Belta, επικαλούμενο την υπηρεσία Τύπου του Λουκασένκο.

Πρόκειται για την πρώτη επαφή με ξένο ηγέτη που είχε ο Πούτιν από χθες, Παρασκευή, το βράδυ που άρχισε η ανταρσία της μισθοφορικής οργάνωσης Wagner, του Γεβγκένι Πριγκόζιν, ο οποίος εξεγέρθηκε εναντίον της ρωσικής στρατιωτικής ιεραρχίας.

O Ρώσος πρόεδρος την χαρακτήρισε σε διάγγελμά του προς τον ρωσικό λαό "ένοπλη ανταρσία" και ορκίστηκε να την συντρίψει.

Χωρίς να αναφέρει συγκεκριμένα τον επικεφαλής της Wagner, στο μαγνητοσκοπημένο διάγγελμά του, ο Πούτιν έκανε λόγο για «απόπειρα ανατροπής του καθεστώτος από μέσα» και ότι οι υψηλές «φιλοδοξίες» ορισμένων έχουν οδηγήσει σε «εσχάτη προδοσία».

