Ουκρανία: Ρωσική επιδρομή στα περίχωρα του Κιέβου - Ενεργοποιήθηκε η αντιαεροπορική άμυνα

Στοιχεία της αντιαεροπορικής άμυνας ενεργοποιήθηκαν τις πρώτες πρωινές ώρες στα περίχωρα του Κιέβου για να αποκρούσουν αεροπορική επιδρομή της Ρωσίας, ανακοίνωσε η στρατιωτική διοίκηση της περιφέρειας της ουκρανικής πρωτεύουσας μέσω Telegram.

Δημοσιογράφοι του πρακτορείου ειδήσεων Ρόιτερς μετέδωσαν πως άκουσαν ήχους παρόμοιους με αυτούς συστοιχιών της αντιαεροπορικής άμυνας όταν ανοίγουν πυρ.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

