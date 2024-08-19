Λογαριασμός
Ουκρανία: Ρωσική επιδρομή στα περίχωρα του Κιέβου - Ενεργοποιήθηκε η αντιαεροπορική άμυνα

Δημοσιογράφοι του πρακτορείου ειδήσεων Ρόιτερς μετέδωσαν πως άκουσαν ήχους παρόμοιους με αυτούς συστοιχιών της αντιαεροπορικής άμυνας όταν ανοίγουν πυρ.

Πόλεμος Ρωσίας - Ουκρανίας

Στοιχεία της αντιαεροπορικής άμυνας ενεργοποιήθηκαν τις πρώτες πρωινές ώρες στα περίχωρα του Κιέβου για να αποκρούσουν αεροπορική επιδρομή της Ρωσίας, ανακοίνωσε η στρατιωτική διοίκηση της περιφέρειας της ουκρανικής πρωτεύουσας μέσω Telegram.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

