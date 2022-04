Ουκρανικές δυνάμεις έπληξαν εκ νέου χωριό της επαρχίας Μπέλγκοροντ κοντά στα σύνορα της Ρωσίας με την Ουκρανία, τραυματίζοντας μια κάτοικό του, δήλωσε ο επικεφαλής της αυτοδιοίκησης στην επαρχία.

Δεν είναι ακόμα σαφές αν τα πλήγματα στο Γκολόβτσινο, στα οποία αναφέρθηκε ο Βιάτσεσλαβ Γκλάντκοφ μέσω Telegram, έγιναν από πυροβόλα, ολμοβόλα, πυραύλους, ή από αέρος.

Νωρίτερα αυτόν το μήνα, ρώσοι αξιωματούχοι κατηγόρησαν την Ουκρανία –όπου εισέβαλαν οι ρωσικές ένοπλες δυνάμεις την 24η Φεβρουαρίου– για επίθεση ελικοπτέρων εναντίον χώρου αποθήκευσης καυσίμων στην Μπελγκορόντ, επανειλημμένους βομβαρδισμούς χωριών στην ίδια επαρχία, καθώς και πυραυλικά πλήγματα με στόχο εγκατάσταση αποθήκευσης πυρομαχικών.

The governor of #Belgorod once again reported on the shelling of the border village of Golovchino by #Ukraine.



