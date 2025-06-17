Οι Ηνωμένες Πολιτείες διευρύνουν τη στρατιωτική τους παρουσία στη Μέση Ανατολή καθώς ένα τρίτο αντιτορπιλικό του Πολεμικού Ναυτικού των ΗΠΑ εισήλθε στην ανατολική Μεσόγειο για να ενισχύσει την άμυνα του Ισραήλ, ενώ μια δεύτερη ομάδα μάχης αεροπλανοφόρου κατευθύνεται προς την Αραβική Θάλασσα.

Το αεροπλανοφόρο USS Nimitz, συνοδευόμενο από εννέα μοίρες αεροσκαφών και πέντε αντιτορπιλικά, αναχωρεί από τη Θάλασσα της Νότιας Κίνας με προορισμό την Αραβική Θάλασσα, όπου θα ενωθεί με την ομάδα μάχης του USS Carl Vinson, σύμφωνα με πληροφορίες από αμερικανικά και διεθνή μέσα ενημέρωσης.

Η αποστολή περιλαμβάνει την ανάπτυξη προηγμένων μαχητικών, όπως τα F-16, F-22 και F-35, με στόχο την ενίσχυση της αμερικανικής στρατιωτικής παρουσίας και της αποτρεπτικής ισχύος.

Το πυρηνοκίνητο αεροπλανοφόρο εντάσσεται σε μια ευρύτερη κινητοποίηση των αμερικανικών δυνάμεων, η οποία περιλαμβάνει:

Τη μεταστάθμευση δεκάδων εναέριων τάνκερ της Πολεμικής Αεροπορίας στην Ευρώπη, για την υποστήριξη πιθανών επιχειρήσεων στη Μέση Ανατολή.

Τη μετακίνηση δύο αμερικανικών αντιτορπιλικών στη Μεσόγειο, πιο κοντά στο Ισραήλ, για την ενίσχυση της αμυντικής παρουσίας στην περιοχή.

Τη χορήγηση άδειας επαναπατρισμού σε οικογένειες στρατιωτικών που βρίσκονται σε αμερικανικές βάσεις στη Μέση Ανατολή, για λόγους ασφάλειας.



Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.