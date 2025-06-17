Φοβούμενος το χάος, ο Μακρόν αντιτίθεται στη χρήση στρατιωτικής βίας κατά του Ιράν για αλλαγή καθεστώτος

Ο Γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν δήλωσε την Τρίτη ότι είναι κατά της στρατιωτικής δράσης κατά του Ιράν που θα μπορούσε να οδηγήσει σε αλλαγή καθεστώτος και πιθανό χάος, ζητώντας κατάπαυση του πυρός με επιστροφή στις διαπραγματεύσεις για το πυρηνικό πρόγραμμα της Τεχεράνης.

Μιλώντας σε δημοσιογράφους, ο Μακρόν δήλωσε ότι ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ φαίνεται να έχει αλλάξει γνώμη από τη Δευτέρα που συναντήθηκε με τους ηγέτες της G7 στον Καναδά, όπου ο Μακρόν υποστήριξε ότι ο Τραμπ πίεζε για κατάπαυση του πυρός.

«Δεν θέλουμε το Ιράν να αποκτήσει πυρηνικό όπλο», δήλωσε ο Μακρόν σύμφωνα με το πρακτορείο Reuters. «Αλλά το μεγαλύτερο λάθος θα ήταν να χρησιμοποιήσουμε στρατιωτικά πλήγματα για να αλλάξουμε το καθεστώς, επειδή τότε θα επικρατούσε χάος».

Πηγή: skai.gr

