Υπέστη καρδιακή προσβολή, κάλεσε τους διασώστες και εκείνοι όχι μόνο δεν τον έσωσαν, αλλά έκαψαν ολοσχερώς το διαμέρισμά του και έθεσαν σε κίνδυνο δεκάδες ανθρώπους που απεγκλωβίστηκαν από τις φλόγες.

Το απίστευο περιστατικό, με τραγική κατάληξη, συνέβη στην Αγία Πετρούπολη, στη Ρωσία. Όπως μετέδωσαν ρωσικά ΜΜΕ, ένας άνδρας υπέστη καρδιακή προσβολή και οι συγγενείς του κάλεσαν ομάδα διασωστών για να του προσφέρουν τις πρώτες βοήθειες.

Οι διασώστες έσπευσαν στο σημείο και όντως ο άνδρας είχε συμπτώματα καρδιακής προσβολής. Κατά τη διάρκεια της ανάνηψης, το μηχάνημα υπέστη βραχυκύκλωμα με αποτέλεσμα να ξεσπάσει πυρκαγιά, η οποία επεκτάθηκε αμέσως στο πολύφωτο και από εκεί σε ολόκληρο το ταβάνι και στο σπίτι.

Στο σημείο έσπευσαν ισχυρές δυνάμεις της Πυροσβεστικής, οι άνδρες της οποίας απεγκλώβισαν περισσότερα από 15 άτομα.

Όσον αφορά τον άνδρα που είχε υποστεί το έμφραγμα, δεν κατάφερε να δοασωθεί.

