Ρωσία για πτώση πυραύλων στην Πολωνία: Σκόπιμη πρόκληση για να κλιμακωθεί η ένταση

Οι δηλώσεις πολωνικών ΜΜΕ και αξιωματούχων για υποτιθέμενη πτώση «ρωσικών» πυραύλων στην περιοχή του οικισμού Przewoduv είναι μια σκόπιμη πρόκληση για να κλιμακωθεί η κατάσταση, αναφέρει το ρωσικό υπουργείο Άμυνας στο περιθώριο των αναφορών για πτώση "αδέσποτων" ρωσικών πυραύλων στην Πολωνία.

"Κανένα πλήγμα σε στόχους κοντά στα κρατικά σύνορα Ουκρανίας-Πολωνίας δεν έγινε με ρωσικά μέσα καταστροφής" αναφέρει και τονίζει πως τα συντρίμμια που δημοσιεύτηκαν στα μέσα ενημέρωσης από τη σκηνή στην Πολωνία δεν έχουν καμία σχέση με ρωσικά όπλα.

Οι εξελίξεις σηματοδοτούν παγκόσμια ανησυχία με την Πολωνία να μην έχει επιβεβαιώσει επισήμως μέχρι στιγμής την είδηση.

Τα διεθνή μέσα ενημέρωσης κάνουν λόγο για έκρηξη που σημειώθηκε σήμερα στο χωριό Przewodow της ανατολικής Πολωνίας, κοντά στα σύνορα με την Ουκρανία, με αποτέλεσμα δύο άνθρωποι να βρουν τον θάνατο.

«Πυροσβέστες έσπευσαν στο σημείο, δεν έχει διευκρινιστεί τι έχει συμβεί», δήλωσε ο Λούκας Κούτσι, αξιωματικός της πυροσβεστικής.

Χάρτης με το σημείο που έπεσαν οι «αδέσποτοι» πύραυλοι

Σε κάθε περίπτωση ο πρωθυπουργός της Πολωνίας συγκάλεσε έκτακτη συνεδρίαση μετά το συμβάν.

2 rockets landed in the Polish border town of Przewodów killing 2 people. The premier of Poland is convening an urgent meeting with his national security team. - local media https://t.co/0dwFx4mffC via @YWNReporter pic.twitter.com/4scZ31MeIY

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με το Radio ZET, δύο πύραυλοι έπεσαν στην πόλη Przewodów στην επαρχία Λούμπλιν, στα σύνορα με την Ουκρανία με αποτέλεσμα δύο άνθρωποι να χάσουν τη ζωή τους.

Ανώτερος αξιωματούχος των μυστικών υπηρεσιών των ΗΠΑ ανέφερε επίσης ότι ότι οι ρωσικοί πύραυλοι έπεσαν στην Πολωνία -χώρα μέλος του ΝΑΤΟ- προκαλώντας τον θάνατο δύο ανθρώπων.

Το αμερικανικό Πεντάγωνο, από την πλευρά του, δήλωσε ότι δεν είναι επί του παρόντος σε θέση να επιβεβαιώσει τις πληροφορίες για δύο ρωσικούς πυραύλους που κατέληξαν σε πολωνικό έδαφος, τονίζοντας ωστόσο ότι εξετάζει τις συγκεκριμένες αναφορές.

«Γνωρίζουμε τα δημοσιεύματα του Τύπου κατά τα οποία ότι δύο ρωσικοί πύραυλοι έπληξαν τοποθεσία εντός της Πολωνίας κοντά στα σύνορα με την Ουκρανία. Μπορώ να σας πω ότι δεν έχουμε καμία πληροφορία αυτή τη στιγμή για να επιβεβαιώσουμε αυτές τις αναφορές και το εξετάζουμε περαιτέρω» είπε ο εκπρόσωπος του Πενταγώνου Πάτρικ Ράιντερ.

Ο εκπρόσωπος της πολωνικής κυβέρνησης Πιότρ Μιούλερ δεν επιβεβαίωσε αμέσως τις πληροφορίες, αλλά μίλησε για έκτακτη συνεδρίαση λόγω «κατάστασης κρίσης».

Τα γεγονότα σημειώνονται την ώρα που βρίσκεται σε εξέλιξη η Σύνοδος της G-20.

Ενδεικτική είναι η αντίδραση της διεθνούς κοινότητας με τον υπουργό Άμυνας της Λετονίας Artis Pabriks να αναφέρει μέσω twitter.

«Τα συλλυπητήριά μου στους Πολωνούς αδερφούς μας στα όπλα. Το εγκληματικό ρωσικό καθεστώς εκτόξευσε πυραύλους που στοχεύουν όχι μόνο Ουκρανούς αμάχους αλλά και προσγειώθηκαν στο έδαφος του ΝΑΤΟ στην Πολωνία. Η Λετονία στέκεται πλήρως με τους Πολωνούς φίλους και καταδικάζει αυτό το έγκλημα.»

