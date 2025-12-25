Στη Γαλλία το «μαύρο κουτί» του μοιραίου Falcon

Επιβεβαιώθηκε χθες από επίσημη ενημέρωση της ελληνικής Πρεσβείας στην Άγκυρα ότι η γυναίκα αεροσυνοδός που έχασε τη ζωή της κατά τη συντριβή του μοιραίου Falcon 50 ήταν η 42χρονη, ελληνικής καταγωγής, Μαρία Παππά. Πάντως, η είδηση αυτή δεν έχει επιβεβαιωθεί ακόμα από τις τουρκικές αρχές. Σύμφωνα με πληροφορίες, η Μαρία Παππά είχε ενδιαφερθεί για μια νέα αγγελία εργασίας με έδρα τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα στην πλατφόρμα επαγγελματικής δικτύωσης LinkedIn, περίπου 20 ημέρες πριν από τη συντριβή του αεροσκάφους.



Στο μεταξύ, οι έρευνες συνεχίζονται από τις τουρκικές αρχές για τις συνθήκες συντριβής του Falcon. Βρέθηκε η συσκευή καταγραφής ήχου στο πιλοτήριο (CVR), καθώς και η συσκευή καταγραφής δεδομένων πτήσης (FDR). Μια προκαταρκτική έκθεση βρίσκεται σε εξέλιξη, με τους δύο καταγραφείς να έχουν αποσταλεί στη Γαλλία -μια ουδέτερη χώρα- για ανάλυση.



Ο Τουρκος υπουργός Μεταφορών και Υποδομών, Αμπτουλκαντίρ Ουράλογλου, δήλωσε την Τετάρτη ότι μόλις ολοκληρωθεί η έρευνα, όλα τα ευρήματα θα κοινοποιηθούν «με διαφάνεια στο έθνος μας και τη διεθνή κοινότητα».

Η εκδοχή της «βλάβης»

Οι 8 σοροί των θυμάτων μεταφέρθηκαν στο Ινστιτούτο Ιατροδικαστικής της Άγκυρας και ξεκίνησαν οι νεκροψίες μετά από εξετάσεις από τις τουρκικές και λιβυκές αρχές, με δείγματα DNA από συγγενείς για την ταυτοποίηση. Οι σοροί των Λίβυων θα επαναπατριστούν μετά από από τελετή στην αεροπορική βάση Ακιντζί στην Άγκυρα. Ο πρόεδρος της Τουρκίας Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν εξέφρασε τα συλλυπητήριά του στον Πρόεδρο του Προεδρικού Συμβουλίου της Λιβύης, Μοχάμεντ αλ-Μάνφι, σε τηλεφωνική επικοινωνία, τονίζοντας ότι οι έρευνες στο σημείο της συντριβής «συνεχίζονται χωρίς διακοπή».



Αν και ακόμη δεν υπάρχουν ακόμη σαφείς ενδείξεις για τα αίτια της πτώσης του αεροσκάφους, οι τουρκικές αρχές φαίνεται να προωθούν την άποψη της «ηλεκτρικής βλάβης» καθώς, όπως δήλωσε ο υπουργός Ουράλογλου, ο πιλότος εξέπεμψε αρχικά σήμα κινδύνου για επείγουσα προσγείωση και μετά το αεροσκάφος εξαφανίστηκε από τα ραντάρ, για να συντριβεί αργότερα νότια της Άγκυρας, με αποτέλεσμα να σκοτωθούν οι οκτώ επιβαίνοντες.



Πηγή: Deutsche Welle

