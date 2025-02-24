Ρωσικό διυλιστήριο πήρε φωτιά σήμερα στη Ριάζαν, νότια της Μόσχας, έπειτα από έφοδο ουκρανικών drones, σύμφωνα με τις αρχές και ρωσικά ΜΜΕ.

Το Κίεβο έχει εντατικοποιήσει τις αεροπορικές επιδρομές εναντίον ρωσικών ενεργειακών και στρατιωτικών εγκαταστάσεων τους τελευταίους μήνες, στο πλαίσιο εκστρατείας που λέει πως διεξάγει σε αντίποινα για τους ακατάπαυστους ρωσικούς βομβαρδισμούς εναντίον ουκρανικών πόλεων και του ουκρανικού ενεργειακού δικτύου.

Η επιδρομή καταγράφτηκε την ώρα που οι πρόεδροι των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ και της Ρωσίας Βλαντίμιρ Πούτιν λένε πως θέλουν να διαπραγματευτούν το ταχύτερο την επίλυση της σύγκρουσης, που ξέσπασε με την εισβολή του ρωσικού στρατού στην ουκρανική επικράτεια πριν από ακριβώς τρία χρόνια.

«Συστήματα αντιαεροπορικής άμυνας του ρωσικού υπουργείου Άμυνας κατέστρεψαν δυο drones στον εναέριο χώρο της Ριάζαν», ανέφερε σήμερα μέσω Telegram ο περιφερειάρχης Πάβελ Μάλκοφ.

«Η πτώση συντριμμιών (των drones) προκάλεσαν πυρκαγιά στην έκταση επιχείρησης», πρόσθεσε, διαβεβαιώνοντας πως δεν υπήρξαν «τραυματισμοί».

Σύμφωνα με ρωσικά ΜΜΕ, η επιχείρηση που πήρε φωτιά είναι το διυλιστήριο πετρελαίου της Ριάζαν, από τα μεγαλύτερα στη Ρωσία, που ανήκει στον κολοσσό της πετρελαϊκής βιομηχανίας Rosneft.

Το διυλιστήριο έχει ήδη γίνει στόχος δυο επιδρομών drones από τα τέλη Ιανουαρίου, την ευθύνη για τις οποίες ανέλαβε το Κίεβο,

Το ρωσικό υπουργείο Άμυνας ανακοίνωσε νωρίτερα πως κατέστρεψε τη νύχτα 22 ουκρανικά μη επανδρωμένα εναέρια οχήματα στους αιθέρες ρωσικών περιφερειών και της προσαρτημένης στη Ρωσία χερσονήσου της Κριμαίας.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.