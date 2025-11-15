Οι IDF ανακοίνωσαν το Σάββατο ότι κατεδαφίστηκαν μια σήραγγα της Χαμάς, μήκους ενός χιλιομέτρου, στο Μπέιτ Χανούν της βόρειας Γάζας, η οποία είχε χρησιμοποιηθεί από την τρομοκρατική ομάδα για να οργανώσει μια θανατηφόρα επίθεση εναντίον στρατευμάτων πριν από σχεδόν ένα χρόνο.

⭕️ WATCH: 11 months after 3 soldiers from the 92nd Battalion fell, the tunnel route in which they fell was dismantled by IDF troops.



The dismantled tunnel was ~1km long and dozens of meters deep.



IDF troops have been operating in the Beit Hanoun area to dismantle the remaining… pic.twitter.com/NDQvYgQFu8 November 15, 2025

Η επίθεση της Χαμάς τον Δεκέμβριο του 2024 είχε σκοτώσει σε τον Λοχία Ιλάι Γκαβριέλ Ατέτζι, 22 ετών, τον Λοχία Χιλέλ Ντίνερ, 21 ετών, και τον Λοχία Νετανέλ Πεσάχ, 21 ετών.

Δυνάμεις του Τάγματος Σιμσόν επιχειρούν στην περιοχή Μπέιτ Χανούν - στην ισραηλινή πλευρά της Κίτρινης Γραμμής - τις τελευταίες εβδομάδες για να κατεδαφίσουν τις υπόλοιπες υποδομές της Χαμάς, συμπεριλαμβανομένης της σήραγγας που χρησιμοποιήθηκε στη θανατηφόρα επίθεση.

Οι IDF αναφέρουν ότι η σήραγγα είχε μήκος περίπου ένα χιλιόμετρο και βάθος δεκάδων μέτρων.

Πηγή: skai.gr

