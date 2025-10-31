Το ρωσικό υπουργείο Εξωτερικών ανακοίνωσε την Παρασκευή ότι υπέβαλε διάβημα διαμαρτυρίας στην ιαπωνική πρεσβεία σχετικά με τη στρατιωτική άσκηση Joint Exercise 2025, η οποία πραγματοποιείται κοντά στα ρωσικά σύνορα.

«Στις 31 Οκτωβρίου επιδόθηκε στην ιαπωνική πρεσβεία στη Μόσχα αυστηρό διάβημα διαμαρτυρίας σε σχέση με τη στρατιωτική άσκηση Joint Exercise 2025, που διεξήχθη από τις 20 έως τις 31 Οκτωβρίου και κάλυψε ολόκληρη την ιαπωνική επικράτεια, συμπεριλαμβανομένων περιοχών του νησιού Χοκάιντο, οι οποίες βρίσκονται σε γεωγραφική εγγύτητα με τη Ρωσική Ομοσπονδία», ανέφερε το ρωσικό υπουργείο Εξωτερικών.

«Τονίστηκε, ειδικότερα, ότι τέτοια προκλητική στρατιωτική δραστηριότητα δημιουργεί δυνητική απειλή για την ασφάλεια των ρωσικών συνόρων στην Άπω Ανατολή» σημειώνει.

Το ρωσικό ΥΠΕΞ προσθέτει ότι «από το ιαπωνικό αρχιπέλαγος δεν έχει ακόμη αποσυρθεί η χερσαία συστοιχία του συστήματος Typhon, που είχε αναπτυχθεί στη βάση των αμερικανικών ενόπλων δυνάμεων Iwakuni στο πλαίσιο των ιαπωνοαμερικανικών ασκήσεων Resolute Dragon 25 (11–25 Σεπτεμβρίου)».

«Σε αυτό το πλαίσιο, η Ρωσική Ομοσπονδία επισημαίνει ότι διατηρεί το δικαίωμα να λάβει τα απαραίτητα αντισταθμιστικά μέτρα για τη διασφάλιση του απαιτούμενου επιπέδου ασφάλειάς της», υπογράμμισε το ρωσικό ΥΠΕΞ.



Πηγή: skai.gr

