Μονάδες του ρωσικού στρατού απέτρεψαν μία προσπάθεια των ουκρανικών ειδικών δυνάμεων να μεταφέρουν Ουκρανούς στρατιώτες, με τη χρήση ενός ελικοπτέρου στην πόλη Ποκρόβσκ της ανατολικής Ουκρανίας που τελεί υπό πολιορκία, ανέφερε σε μία σημερινή ανακοίνωσή του το υπουργείο Άμυνας της Ρωσίας.

Σύμφωνα με το υπουργείο, οι 11 Ουκρανοί επιβαίνοντες του ελικοπτέρου σκοτώθηκαν.

Δύο ουκρανικές στρατιωτικές πηγές είχαν δηλώσει σήμερα ότι το Κίεβο προέβη σε αερομεταφορά και ανάπτυξη ειδικών δυνάμεων σε περιοχές του Ποκρόβσκ, καθώς η Μόσχα ανακοίνωνε ότι οι στρατιωτικές δυνάμεις της, είχαν περικυκλώσει τις ουκρανικές ειδικές δυνάμεις στην αναφερόμενη πόλη.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.