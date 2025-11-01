Ο κινεζικός διαστημικός πύραυλος Shenzhou-21 και το πλήρωμά του, συμπεριλαμβανομένου του νεότερου μέλους του σώματος αστροναυτών, εκτοξεύτηκε την Παρασκευή με έναν πύραυλο Long March-2F από το Κέντρο Εκτόξευσης Δορυφόρων Jiuquan στη βορειοδυτική Κίνα, σύμφωνα με τα κρατικά μέσα ενημέρωσης.

Ήταν η έβδομη αποστολή στον μόνιμα κατοικημένο κινεζικό διαστημικό σταθμό από την ολοκλήρωσή του το 2022, σημειώνει το CNN.

Οι αποστολές στο διαστημικό σκάφος Shenzhou-21 της Κίνας περιλαμβάνουν τρίο αστροναυτών που διαμένουν για έξι μήνες στο διάστημα, με τους βετεράνους αστροναύτες να αντικαθίστανται όλο και περισσότερο από νεότερους. Οι πρωτάρηδες Zhang Hongzhang, 39 ετών, και Wu Fei, 32 ετών -ο νεότερος αστροναύτης της Κίνας που έχει σταλεί στο διάστημα- επιλέχθηκαν για να συμμετάσχουν στο πρόγραμμα το 2020.

Ο 48χρονος διοικητής Zhang Lu πέταξε στην αποστολή Shenzhou-15 του 2022.

Τα πρώτα μικρά θηλαστικά στον διαστημικό σταθμό

Οι αστροναύτες του Shenzhou-21 θα αναλάβουν τα καθήκοντα του πληρώματος του Shenzhou-20, το οποίο έζησε και εργάστηκε στον Tiangong, ή «Ουράνιο Παλάτι», για περισσότερο από έξι μήνες. Οι αστροναύτες του Shenzhou-20 θα επιστρέψουν στη Γη τις επόμενες ημέρες.

Στο πλήρωμα του Shenzhou-21 προστέθηκαν επίσης τέσσερα μαύρα ποντίκια, τα πρώτα μικρά θηλαστικά που μεταφέρθηκαν στον κινεζικό διαστημικό σταθμό. Τα ποντίκια θα χρησιμοποιηθούν σε πειράματα αναπαραγωγής σε χαμηλή τροχιά γύρω από τη Γη.

Οι εξαμηνιαίες εκτοξεύσεις έχουν γίνει ο κανόνας για το πρόγραμμα Shenzhou, το οποίο κατά το προηγούμενο έτος έφτασε σε νέα ορόσημα με την αποστολή Κινέζων αστροναυτών γεννημένων τη δεκαετία του 1990 και σχέδια για την εκπαίδευση και αποστολή του πρώτου ξένου αστροναύτη, από το Πακιστάν το επόμενο έτος.

Οι ραγδαίες εξελίξεις έχουν σημάνει συναγερμό στην Ουάσινγκτον, η οποία τώρα επιχειρεί να στείλει ξανά Αμερικανό αστροναύτη στη Σελήνη πριν από την Κίνα.

Και οι δύο χώρες ανταγωνίζονται επίσης στις προσπάθειες δημιουργίας νέων θεσμών, με την αμερικανική πρωτοβουλία Artemis Accords για την εξερεύνηση της Σελήνης να ανταγωνίζεται τον διεθνή σταθμό έρευνας της Σελήνης υπό την ηγεσία της Κίνας και της Ρωσίας.

