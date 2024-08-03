Ρόμα-Ολυμπιακός: Crash test των «ερυθρόλευκων» με τους «τζιαλορόσι»

Δίνει εξετάσεις κόντρα στη Ρόμα ο Ολυμπιακός.

Οι Πειραιώτες, οι οποίοι την Παρασκευή ήρθαν 4-0 κόντρα στην Τερνάνα αντιμετωπίζουν τους «τζιαλορόσι» (Cosmotesport1, bwinΣΠΟΡ FM 94,6, sport-fm.gr) σε φιλική αναμέτρηση επί ιταλικού εδάφους.

Σε σχέση με το χθεσινό ματς, στο οποίο τσέκαρε τον Μπιέλ και άλλους παίκτες με λίγο χρόνο συμμετοχής, ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ πρόκειται να παρατάξει πιο βαριά χαρτιά στο αρχικό σχήμα.

Διότι και το επίπεδο του αντιπάλου είναι πολύ πιο υψηλό και προσφέρεται για να βγάλουν ασφαλή συμπεράσματα ενόψει των επίσημων υποχρεώσεων.

Υπενθυμίζεται ότι έως τώρα ο Ολυμπιακός έχει δώσει πέντε φιλικά. Έχασε 1-0 από τον πιο έτοιμο Άγιαξ στο πρώτο, νίκησε ακολούθως 2-0 τη Μαλίν και ήρθε 2-2 με την Αλ Καντσία του Μίτσελ, ενώ επικράτησε 2-0 της Ναϊμέγκεν και 4-0 της Τερνάνα.

