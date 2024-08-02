Λευκωσία: Παραμένουμε γέφυρα ασφαλείας στην περιοχή- Κανονικά οι πτήσεις

Η Κύπρος παραμένει γέφυρα ασφαλείας στην περιοχή, δήλωσε σήμερα η Λευκωσία διευκρινίζοντας ότι κανονικά εκτελούνται οι πτήσεις στον εναέριο χώρο της Κύπρου, ενώ πληθαίνουν οι αερομεταφορείς που ακυρώνουν τις συνδέσεις με το Ισραήλ και τον Λίβανο.

Ο εκπρόσωπος της κυπριακής κυβέρνησης, Κωνσταντίνος Λετυμπιώτης, διέψευσε φήμες που κυκλοφορούν στο διαδίκτυο για φερόμενο κλείσιμο του εναέριου χώρου της Κύπρου.

«Η κυπριακή κυβέρνηση ξεκαθαρίζει ότι κάτι τέτοιο ουδόλως ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα και οι πτήσεις από και προς την Κύπρο πραγματοποιούνται κανονικά», δήλωσε με ανάρτηση στο Χ ο Λετυμπιώτης.

Αεροπορικές εταιρίες αποφεύγουν τον ιρανικό και τον λιβανέζικο εναέριο χώρο και ματαιώνουν πτήσεις προς το Ισραήλ και τον Λίβανο, καθώς αυξάνονται οι ανησυχίες για πιθανή σύγκρουση στην περιοχή μετά τη δολοφονία υψηλόβαθμων μελών της Χαμάς και της Χεζμπολάχ αυτή την εβδομάδα. Τελευταία αυτών, η ολλανδική KLM, που ανακοίνωσε σήμερα ότι ακύρωσε όλες τις πτήσεις προς και από το Τελ Αβίβ έως τις 26 Οκτωβρίου. Τις δύο τελευταίες ημέρες, η Air India, ο γερμανικός όμιλος Lufthansa, οι αμερικανικές United Airlines και Delta Air και η ιταλική ITA Airways ανακοίνωσαν ότι αναστέλλουν τις πτήσεις προς το Τελ Αβίβ.

Ο Κύπριος υπουργός Εξωτερικών Κωνσταντίνος Κόμπος δήλωσε νωρίτερα σήμερα πως ο ρόλος της Κύπρου είναι να λειτουργήσει ως γέφυρα ασφαλείας στην περιοχή, σε περίπτωση που κλιμακωθεί η ένταση και χώρες επιλέξουν να απομακρύνουν τους πολίτες τους.

«Υπάρχει σοβαρός κίνδυνος να υπάρξει περαιτέρω επέκταση της σύγκρουσης, η οποία θα επηρεάσει σαφέστατα όλη την περιοχή», τόνισε, σημειώνοντας ότι από κυπριακής πλευράς «είμαστε πάρα πολύ ενεργοί στις επαφές που έχουμε σχετικά με το τι ακριβώς συμβαίνει».

«Γίνονται όλες οι απαραίτητες προεργασίες, είμαστε σε επαφή με τις διπλωματικές αποστολές ξένων χωρών οι οποίες έχουν πρόθεση ενδεχομένως να απομακρύνουν πολίτες τους αν χρειαστεί, κάτι το οποίο βέβαια όλοι απευχόμαστε», τόνισε.

«Συνεπώς, εμείς προετοιμαζόμαστε μεθοδικά, ώστε να μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε ένα τέτοιο ενδεχόμενο», πρόσθεσε.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

