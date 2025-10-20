Ριμπέρα: Η απειλή του Τραμπ για δασμούς στην Ισπανία «δεν βγάζει νόημα»

Η αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Τερέζα Ριμπέρα, δήλωσε ότι η απειλή του Ντόναλντ Τραμπ να επιβάλει δασμούς στην Ισπανία λόγω των χαμηλών αμυντικών δαπανών της «δεν βγάζει νόημα» και κάλεσε την ΕΕ να παραμείνει σταθερή απέναντι στις «εκρήξεις» του προέδρου των ΗΠΑ.

«Ο ανταγωνισμός στο εξωτερικό εμπόριο είναι κοινή ευθύνη», δήλωσε η Ριμπέρα, πρώην αναπληρώτρια πρωθυπουργός της Ισπανίας, σε συνέντευξή της στο ραδιοφωνικό δίκτυο Cadena Ser τη Δευτέρα.

Η επικεφαλής του τομέα ανταγωνισμού της Κομισιόν εξήγησε ότι η ΕΕ είναι ένας εμπορικός συνασπισμός και ότι οποιαδήποτε μέτρα στοχεύουν ένα από τα μεμονωμένα μέλη της πρέπει να προκαλούν συλλογική αντίδραση.

«Πιστεύω ότι η ΕΕ πρέπει να είναι ενωμένη και το να απειλείται ένα κράτος μέλος δεν έχει νόημα. Η Ευρώπη πρέπει να παραμείνει ενωμένη», τόνισε.

Η Ριμπέρα εξέφρασε τη λύπη της για το γεγονός ότι οι δεσμοί που έχουν δημιουργηθεί «επί δεκαετίες» μεταξύ Βρυξελλών και Ουάσιγκτον δοκιμάζονται τώρα από «τόνους, συμπεριφορές και εκρήξεις» που η ΕΕ δεν περίμενε ποτέ ότι θα χαρακτήριζαν τη σχέση της με έναν αξιόπιστο εταίρο, όπως οι ΗΠΑ.

«Αυτό το ‘’America First’’ είναι ανησυχητικό, γιατί στην πραγματικότητα σημαίνει ‘’America Alone’’», είπε, προσθέτοντας ότι ενώ η ΕΕ είναι αποφασισμένη να αποφύγει την κλιμάκωση των εντάσεων, αρνείται και να υποκύψει σε πιέσεις.

«Πρέπει να παραμείνουμε σταθεροί και να υπερασπιστούμε τις αρχές και τις αξίες μας», επισήμανε. «Και πρέπει να εργαστούμε για να ενισχύσουμε τις δυνατότητές μας, ώστε να μειώσουμε την εξάρτησή μας από μέτωπα που έχουμε εντοπίσει», κατέληξε.

