Η Ρωσία δήλωσε τη Δευτέρα ότι «η Ρωσία είναι σίγουρα έτοιμη να επεκτείνει τη συνεργασία με το Ιράν σε όλους τους τομείς. Το Ιράν είναι εταίρος μας και οι σχέσεις μας αναπτύσσονται πολύ δυναμικά».

Ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου, Ντμίτρι Πεσκόφ, όταν ρωτήθηκε σήμερα από τους δημοσιογράφους είπε ότι οι ευρωπαϊκές χώρες ασκούν «υπερβολική πίεση» στο Ιράν όσον αφορά τις διαπραγματεύσεις για το πυρηνικό του πρόγραμμα, προσθέτοντας ότι η κατάσταση είναι «πολύ περίπλοκη».

Η Μόσχα έχει στενές σχέσεις με την Τεχεράνη και καταδίκασε τις αμερικανικές και ισραηλινές επιθέσεις σε ιρανικές πυρηνικές εγκαταστάσεις νωρίτερα φέτος, οι οποίες πραγματοποιήθηκαν με τον δεδηλωμένο στόχο να αποτρέψουν την Τεχεράνη από το να αποκτήσει πυρηνική βόμβα.

Αντιφατικά μηνύματα από το Κίεβο

Όσον αφορά την Ουκρανία δήλωσε ότι εργάζεται σοβαρά με τις Ηνωμένες Πολιτείες για την επιδίωξη μιας ειρηνευτικής συμφωνίας στην Ουκρανία, αλλά κατηγόρησε το Κίεβο ότι στέλνει αντιφατικά μηνύματα που δυσχεραίνουν τη διαδικασία.

Όταν ρωτήθηκε ο Πεσκόφ σήμερα τι είχε προτείνει ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντιμίρ Πούτιν στον πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ σχετικά με εδαφικά ζητήματα, αρνήθηκε να δώσει περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την πιο πρόσφατη τηλεφωνική επικοινωνία μεταξύ των δύο ηγετών την περασμένη εβδομάδα.

Πρόσθεσε ότι οι θέσεις της Ρωσίας για την ειρήνη στην Ουκρανία είναι συνεπής.

«Ο Ορμπάν έχει καλές σχέσεις και με τον Τραμπ και με τον Πούτιν»

Το Κρεμλίνο δήλωσε επίσης τη Δευτέρα ότι η Βουδαπέστη επιλέχθηκε ως ο τόπος διεξαγωγής της συνόδου κορυφής μεταξύ του Ρώσου προέδρου Βλαντιμίρ Πούτιν και του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, επειδή ο πρωθυπουργός της Ουγγαρίας Βίκτορ Όρμπαν έχει θερμούς δεσμούς με τον Τραμπ και εποικοδομητικούς δεσμούς με τον Πούτιν.

Ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου, Ντμίτρι Πεσκόφ, δήλωσε στους δημοσιογράφους ότι οι εργασίες για τη σύνοδο κορυφής, η οποία θα έχει ως στόχο την προώθηση μιας επίλυσης της ουκρανικής σύγκρουσης και την ανάπτυξη των σχέσεων μεταξύ Ρωσίας και Ηνωμένων Πολιτειών, μόλις ξεκινούν.

