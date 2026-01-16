Ρεζά Παχλαβί: «Θα επιστρέψω στο Ιράν» - «Μπορώ να διασφαλίσω την ομαλή μετάβαση»

Την πρόθεσή του να επιστρέψει στο Ιράν και να διασφαλίσει τη μετάβαση της χώρας σε ένα δημοκρατικό σύστημα εξέφρασε ο πρωτότοκος γιός του ανατραπέντος Σάχη του Ιράν, Ρεζά Παχλαβί, προσθέτοντας ότι θα κινήσει τις διαδικασίες υπό διεθνή εποπτεία για τη διεξαγωγή ελεύθερων και δίκαιων εκλογών.

Ο Παχλαβί, κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου στην Ουάσιγκτον, δήλωσε ότι έχει έτοιμο ένα «σαφές σχέδιο για τη μετάβαση του Ιράν στη δημοκρατία», το οποίο θα εφαρμοστεί αμέσως μετά τη «νίκη» επί του καθεστώτος της Τεχεράνης

Όπως δήλωσε, το σχέδιο βασίζεται σε τέσσερις βασικές αρχές: τη διατήρηση της εδαφικής ακεραιότητας του Ιράν, τον διαχωρισμό της θρησκείας από το κράτος, τη διασφάλιση των ατομικών ελευθεριών και της ισότητας για όλους τους πολίτες, και την κατοχύρωση του δικαιώματος του ιρανικού λαού να επιλέγει ανεξάρτητα τη μορφή της δημοκρατικής διακυβέρνησής του.

Τόνισε ότι η μεταβατική περίοδος πρέπει να είναι ειρηνική, σταθερή και ομαλή.

Ο Παχλαβί πρόσθεσε ότι η ομάδα εμπειρογνωμόνων του έχει καταρτίσει έναν λεπτομερές σχέδιο για τις πρώτες 100 ημέρες του Ιράν μετά την κατάρρευση του σημερινού καθεστώτος.

Σύμφωνα με τον ίδιο, το σχέδιο απολαμβάνει της στήριξης επιχειρηματικών κύκλων και στόχος είναι να λειτουργήσει ως «οδικός χάρτης» για την οικονομική ανάκαμψη της χώρας.

Επιπλέον, ο Παχλαβί υποσχέθηκε να κινήσει συνταγματική διαδικασία υπό διεθνή εποπτεία, η οποία θα καταλήξει σε «ελεύθερες και δίκαιες εκλογές».

My press conference on the state of affairs in Iran will be broadcast live here at 10AM EST. https://t.co/EazepSpcpl — Reza Pahlavi (@PahlaviReza) January 16, 2026

Κλείνοντας, είπε ότι το Ιράν βρίσκεται σε μια κομβική ιστορική στιγμή: «Υπάρχουν στιγμές στην ιστορία όπου η ηθική επιταγή να δράσουμε είναι τόσο ισχυρή, ώστε το βάρος της αδράνειας γίνεται αφόρητο. Αυτή είναι μία από αυτές τις στιγμές», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Ο Παχλαβί απηύθυνε έκκληση στη διεθνή κοινότητα για βοήθεια ώστε να επιταχυνθεί η επικείμενη -όπως ανέφερε χαρακτηριστικά- κατάρρευση του καθεστώτος της Τεχεράνης, και ειδικά τη βοήθεια της Αμερικής.

«Ο ιρανικός λαός αγαπά την Αμερική και μισεί αυτό το καθεστός που κατέρρευσε», τόνισε χαρακτηριστικά.

Στο πλαίσιο αυτό, πρότεινε μια συμφωνία ειρήνης ανάμεσα σε «ένα ελεύθερο Ιράν» και το Ισραήλ, παρόμοια με τις Συμφωνίες του Αβραάμ, που συνάφθηκαν μεταξύ Ισραήλ και Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων μετά τη μεσολάβηση του Τραμπ. Ο Παχλαβί αποκάλεσε αυτή την προτεινόμενη συμφωνία «Συμφωνίες του Κύρου».

Όταν ρωτήθηκε από δημοσιογράφο αν έχει συναντηθεί με τον ειδικό απεσταλμένο του Τραμπ, Στιβ Γουίτκοφ, ο Παχλαβί απάντησε ότι δεν θα συζητήσει για τις συναντήσεις που έχει πραγματοποιήσει επειδή είναι «ευαίσθητο» θέμα.

«Μπορώ να σας πω, ωστόσο… ότι υπάρχει ισχυρή στήριξη προς τον ιρανικό λαό», τόνισε και πρόσθεσε: «Και πιστεύω ότι ο πρόεδρος Τραμπ είναι άνθρωπος που κρατά τον λόγο του και τελικά θα σταθεί στο πλευρό του ιρανικού λαού, όπως έχει πει».

Ο Τραμπ είχε δηλώσει προηγουμένως ότι «η βοήθεια είναι καθ’ οδόν» για τους Ιρανούς διαδηλωτές, καλώντας τους να καταλάβουν κρατικούς θεσμούς.

Ερωτηθείς για το αν η επιστροφή του ουσιαστικά θα σημάνει την αντικατάσταση ενός δικτάτορα από έναν νέο δικτάτορα, δεδομένου ότι ο πατέρας του κυβέρνησε με σιδηρά πυγμή, ο Παχλαβί απέρριψε τυχόν συγκρίσης με τον τελευταίο σάχη του Ιράν, λέγοντας ότι «θα αφήσει τους ιστορικούς να γράψουν την Ιστορία», προσθέτοντας μάλιστα ότι ο ίδιος είναι «εδώ για να γράψει ιστορία».



Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.